5+1 megdöbbentő tévhit a multivitaminokról

Sokan úgy vélik, hogy a multivitamin mindent megold, mások szerint pedig teljesen felesleges. Az igazság ennél árnyaltabb, és a tudományos kutatások segítségével érdemes megközelíteni a kérdést.

Multivitaminok: 5+1 megdöbbentő tévhit

Fotó: Pexels

1. tévhit: „A multivitamin mindent pótol, amit az étrend nem ad”

Bár a multivitamin hasznos kiegészítő, nem szabad rá úgy tekinteni, mint az egészséges táplálkozás helyettesítőjére.

A tabletta nem tudja teljes mértékben kiváltani a friss zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák nyújtotta előnyöket.

Ezekben ugyanis nem csak vitaminok és ásványi anyagok vannak, hanem rostok, antioxidánsok, fitonutriensek is, amelyek kulcsfontosságúak az emésztés, az immunrendszer és a sejtvédelem szempontjából. Egy kapszula nem tudja pótolni például a rost bélflórára gyakorolt jótékony hatását vagy a friss ételek természetes enzimjeit.

A multivitamin tehát biztonsági hálóként működik, de a helyes alap az, ha változatos és tápanyagokban gazdag étrendet követünk.

2. tévhit: „Minél többet szedek, annál jobb”

Ez az egyik legveszélyesebb tévhit!

Sokan úgy gondolják, ha egy vitamin hasznos, akkor dupla vagy tripla adag még jobb lehet. A valóságban azonban a túlzott vitaminbevitel, vagyis a hipervitaminózis, káros következményekkel járhat.

A vízben oldódó vitaminokat (például C, B-vitaminok) a szervezet többnyire kiüríti, de a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) felhalmozódhatnak, és hosszú távon mérgező hatást válthatnak ki. Például:

a túl sok A-vitamin májkárosodáshoz vezethet,

a D-vitamin túladagolása vesekövet és kalciumlerakódást okozhat,

az E-vitamin túlzott bevitele véralvadási zavarokkal hozható összefüggésbe.

Ezért rendkívül fontos, hogy mindig tartsuk be a gyártó adagolási javaslatát, és ne gondoljuk azt, hogy több mindig jobb.

3. tévhit: „A multivitamin minden betegséget megelőz”

A multivitamin rendszeres szedése hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez és a szervezet megfelelő működéséhez, de nem csodaszer. Kutatások kimutatták, hogy bizonyos betegségek kockázatát – például a megfázás vagy enyhébb fertőzések előfordulását – csökkentheti, de a krónikus betegségek, mint a szív- és érrendszeri problémák vagy a daganatos betegségek megelőzése jóval komplexebb kérdés.