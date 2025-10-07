5+1 megdöbbentő tévhit a multivitaminokról

Sokan úgy vélik, hogy a multivitamin mindent megold, mások szerint pedig teljesen felesleges. Az igazság ennél árnyaltabb, és a tudományos kutatások segítségével érdemes megközelíteni a kérdést.
Bár a multivitamin hasznos kiegészítő, nem szabad rá úgy tekinteni, mint az egészséges táplálkozás helyettesítőjére.
A tabletta nem tudja teljes mértékben kiváltani a friss zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonák nyújtotta előnyöket.
Ezekben ugyanis nem csak vitaminok és ásványi anyagok vannak, hanem rostok, antioxidánsok, fitonutriensek is, amelyek kulcsfontosságúak az emésztés, az immunrendszer és a sejtvédelem szempontjából. Egy kapszula nem tudja pótolni például a rost bélflórára gyakorolt jótékony hatását vagy a friss ételek természetes enzimjeit.
A multivitamin tehát biztonsági hálóként működik, de a helyes alap az, ha változatos és tápanyagokban gazdag étrendet követünk.
Ez az egyik legveszélyesebb tévhit!
Sokan úgy gondolják, ha egy vitamin hasznos, akkor dupla vagy tripla adag még jobb lehet. A valóságban azonban a túlzott vitaminbevitel, vagyis a hipervitaminózis, káros következményekkel járhat.
A vízben oldódó vitaminokat (például C, B-vitaminok) a szervezet többnyire kiüríti, de a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) felhalmozódhatnak, és hosszú távon mérgező hatást válthatnak ki. Például:
Ezért rendkívül fontos, hogy mindig tartsuk be a gyártó adagolási javaslatát, és ne gondoljuk azt, hogy több mindig jobb.
A multivitamin rendszeres szedése hozzájárulhat az immunrendszer erősítéséhez és a szervezet megfelelő működéséhez, de nem csodaszer. Kutatások kimutatták, hogy bizonyos betegségek kockázatát – például a megfázás vagy enyhébb fertőzések előfordulását – csökkentheti, de a krónikus betegségek, mint a szív- és érrendszeri problémák vagy a daganatos betegségek megelőzése jóval komplexebb kérdés.
Ezek kialakulását sok tényező befolyásolja: genetikai hajlam, életmód, táplálkozás, mozgás és a környezeti hatások. A vitaminok önmagukban nem tudják kiiktatni ezeket a rizikófaktorokat. Fontos tehát reális elvárásokkal közelíteni a vitaminokhoz:
támogatják a szervezetet, de nem váltják ki az egészségtudatos életmódot.
Ez messze nem igaz. A piacon rengeteg különféle multivitamin érhető el, és jelentős különbségek vannak köztük.
Egyes készítmények általános formulát kínálnak, amely a napi alapvető szükségleteket fedezi. Mások speciális célcsoportokra készülnek, például sportolóknak, kismamáknak vagy időseknek. Vannak nagy hatékonyságú készítmények, amelyek emelt dózisban tartalmaznak bizonyos vitaminokat.
Emellett a különböző gyártók termékei minőségben is eltérhetnek. Nem mindegy, hogy a hatóanyagok mennyire jól hasznosulnak, illetve van-e bennük mesterséges színezék vagy adalékanyag. Ezért mindig érdemes megbízható forrásból választani multivitamint.
Sokan azonnali energialöketet várnak a vitaminoktól, de a hatásuk hosszú távon érződik igazán.
A multivitamin célja a szervezet mikrotápanyag-ellátásának biztosítása és a hiányállapotok megelőzése. Ezért a pozitív változások – jobb közérzet, erősebb immunrendszer, több energia – általában néhány hét rendszeres szedés után jelentkeznek. Nem úgy működik, mint egy kávé vagy energiaital, hanem fokozatosan járul hozzá az egészséghez.
Kétségtelen, hogy a kiegyensúlyozott étrend a legjobb vitaminforrás. Azonban még a tudatosan étkezők esetében is előfordulhat hiány.
D-vitaminból például a téli hónapokban szinte senki nem jut elegendőhöz napfény hiányában. Vasból gyakran alakul ki hiány a menstruáló nőknél. B12-vitamin vegetáriánusoknál és vegánoknál szinte biztosan pótlásra szorul.
Tehát a multivitamin nem helyettesíti az egészséges táplálkozást, de biztosítja a szükséges tartalékot, és kitölti a táplálkozási hiányosságokat.
Összességében a multivitamin hasznos kiegészítő, amely segíthet megelőzni a hiányállapotokat és támogatja a szervezet egészséges működését. Azonban csak tudatos választással és a változatos étrenddel együtt hozhatja a legjobb eredményt.