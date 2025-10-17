Multivitamin: egészségvédő biztosítás vagy felesleges szokás - minden infó egy helyen

Sokan úgy gondolják, hogy a multivitamin a mindennapok egyik legegyszerűbb módja az egészség támogatására. Egyetlen tablettában sűríti össze a legfontosabb vitaminokat és ásványi anyagokat, mégis – a kutatások szerint – a hatása nem mindig egyértelmű. A Harvard Health és a BBC tudományos összefoglalói alapján kijelenthető: bár a multivitamin nem csodaszer, biztonságos és hasznos kiegészítő lehet, ha tudatosan és megfelelő adagban alkalmazzák.

A multivitamin hasznos kiegészítő vagy felesleges szokás? - A tudomány válaszol

Mit mutatnak a kutatások?

A Harvard orvoskutatói több mint tíz éven át vizsgálták a multivitamin hatását több ezer résztvevőn keresztül (Physicians’ Health Study II).

Az eredmények szerint:

A rendszeres multivitamin-szedés 8 százalékkal csökkentette a rák kialakulásának esélyét, különösen az idősebb férfiaknál.

A szem egészségére is jótékony hatással volt, mivel csökkentette a szürkehályog kialakulásának kockázatát.

Ugyanakkor nem találtak védőhatást a szív- és érrendszeri betegségek vagy a memória hanyatlása ellen.

A BBC által idézett újabb kutatások is hasonló következtetésre jutottak: a multivitamin elsősorban kiegészítés, nem pedig helyettesítője az egészséges életmódnak. A kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres mozgás továbbra is az egészség alapja, a multivitamin pedig egyfajta „biztonsági háló”, amely pótolja az étrendből hiányzó mikrotápanyagokat.

Bár a legtöbb ember számára a változatos étrend elegendő vitaminforrást biztosít, vannak élethelyzetek és csoportok, akiknek különösen fontos lehet a kiegészítés:

Gyerekek és serdülők: a növekedés időszakában a vitaminpótlás különösen fontos lehet, hiszen a megfelelő tápanyagok hozzájárulnak a fejlődésükhöz.

Idősek: Az életkor előrehaladtával a vitaminok felszívódása romlik, így a multivitamin segíthet megelőzni a hiányt és lassíthatja a kognitív hanyatlást.

Terhes nők: A folsav és a vas pótlása elengedhetetlen a magzat egészséges fejlődéséhez.

Vegetáriánusok és vegánok: A B12-vitamin, a vas és az omega-3 zsírsavak pótlása gyakran szükséges.

Stresszes vagy rendszertelen életmódot folytatók: A B-vitaminok és a C-vitamin segíthetnek fenntartani az energiaszintet és az immunrendszer működését.

A kutatások szerint az idősebb felnőttek akár 18 százalékkal kisebb eséllyel betegedhetnek meg daganatos betegségekben,

ha napi egy standard multivitamint szednek. Emellett a 2023-as COSMOS-vizsgálat kimutatta, hogy a multivitaminok hosszú távú fogyasztása akár 60 százalékkal is csökkentheti a kognitív hanyatlást három éven belül.