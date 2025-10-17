Multivitamin: egészségvédő biztosítás vagy felesleges szokás - minden infó egy helyen

Sokan úgy gondolják, hogy a multivitamin a mindennapok egyik legegyszerűbb módja az egészség támogatására. Egyetlen tablettában sűríti össze a legfontosabb vitaminokat és ásványi anyagokat, mégis – a kutatások szerint – a hatása nem mindig egyértelmű. A Harvard Health és a BBC tudományos összefoglalói alapján kijelenthető: bár a multivitamin nem csodaszer, biztonságos és hasznos kiegészítő lehet, ha tudatosan és megfelelő adagban alkalmazzák.
Mit mutatnak a kutatások?
A Harvard orvoskutatói több mint tíz éven át vizsgálták a multivitamin hatását több ezer résztvevőn keresztül (Physicians’ Health Study II).
Az eredmények szerint:
- A rendszeres multivitamin-szedés 8 százalékkal csökkentette a rák kialakulásának esélyét, különösen az idősebb férfiaknál.
- A szem egészségére is jótékony hatással volt, mivel csökkentette a szürkehályog kialakulásának kockázatát.
- Ugyanakkor nem találtak védőhatást a szív- és érrendszeri betegségek vagy a memória hanyatlása ellen.
A BBC által idézett újabb kutatások is hasonló következtetésre jutottak: a multivitamin elsősorban kiegészítés, nem pedig helyettesítője az egészséges életmódnak. A kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres mozgás továbbra is az egészség alapja, a multivitamin pedig egyfajta „biztonsági háló”, amely pótolja az étrendből hiányzó mikrotápanyagokat.
Mikor lehet valóban szükség multivitaminra?
Bár a legtöbb ember számára a változatos étrend elegendő vitaminforrást biztosít, vannak élethelyzetek és csoportok, akiknek különösen fontos lehet a kiegészítés:
- Gyerekek és serdülők: a növekedés időszakában a vitaminpótlás különösen fontos lehet, hiszen a megfelelő tápanyagok hozzájárulnak a fejlődésükhöz.
- Idősek: Az életkor előrehaladtával a vitaminok felszívódása romlik, így a multivitamin segíthet megelőzni a hiányt és lassíthatja a kognitív hanyatlást.
- Terhes nők: A folsav és a vas pótlása elengedhetetlen a magzat egészséges fejlődéséhez.
- Vegetáriánusok és vegánok: A B12-vitamin, a vas és az omega-3 zsírsavak pótlása gyakran szükséges.
- Stresszes vagy rendszertelen életmódot folytatók: A B-vitaminok és a C-vitamin segíthetnek fenntartani az energiaszintet és az immunrendszer működését.
A kutatások szerint az idősebb felnőttek akár 18 százalékkal kisebb eséllyel betegedhetnek meg daganatos betegségekben,
ha napi egy standard multivitamint szednek. Emellett a 2023-as COSMOS-vizsgálat kimutatta, hogy a multivitaminok hosszú távú fogyasztása akár 60 százalékkal is csökkentheti a kognitív hanyatlást három éven belül.
Mik a kockázatok?
A szakértők egyetértenek abban, hogy a mértéktelen vitaminfogyasztás kifejezetten káros lehet. A „megadózisok” – például az ajánlott napi bevitel 500–1000 százaléka – veszélyes mellékhatásokat okozhatnak.
A tudósok szerint tehát a multivitamin előnye a kiegyensúlyozottságban rejlik: segít elkerülni a hiányt, de nem helyettesíti a zöldségekben, gyümölcsökben, gabonákban és halban gazdag étrendet.
Mikor és hogyan érdemes szedni a multivitamint?
- Étkezés közben: a zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) így szívódnak fel a legjobban.
- Reggel: az energiafokozó hatás miatt ideális a nap elején bevenni.
- Mértékkel: napi egy tabletta általában elegendő, hacsak az orvos másképp nem javasolja.
- Rendszeresen: a stabil tápanyagszint fenntartásához következetességre van szükség.
Mit mondanak a szakértők?
JoAnn Manson, a Harvard professzora így fogalmazott:
A multivitamin biztonságos, és ha valaki nem biztos abban, hogy elegendő tápanyagot visz be, ez lehet az egészséges étrend kiegészítője – egyfajta táplálkozási biztosítás.
Ugyanakkor Manson és más szakértők hangsúlyozzák: „A több nem feltétlenül jobb.” A vitaminok esetében a cél nem a nagy dózis, hanem az egyensúly.
Összegzés – mit érdemes megjegyezni?
A multivitamin nem varázspirula, de tudatos használattal értékes eszköz lehet az egészség megőrzésében. A legfontosabb tanulságok:
Nem helyettesíti az egészséges, változatos táplálkozást, de segíthet megelőzni bizonyos hiánybetegségeket, különösen idősek, kismamák és vegánok esetében. A mértéktartó, rendszeres szedéssel és orvosi tanács mellett biztonságos viszont a túlzott vitaminbevitel többet árthat, mint használ. A tudatos multivitamin-használat tehát nem a csodában, hanem a kiegyensúlyozott életmódban rejlik. Ha okosan választ, Ön is tehet egy apró, de jelentős lépést a hosszú távú egészségért.
A túl sok A-vitamin fejfájást, hányingert, sőt súlyos esetben idegrendszeri problémákat is kiválthat. A D-vitamin-túladagolás szívritmuszavart, kiszáradást és vesegondokat eredményezhet. A felesleges E-vitamin pedig vérzékenységet okozhat, mert gátolja a véralvadást.