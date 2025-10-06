Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

életmód

A multivitaminok titkai: tényleg egészségesebbé teszik a mindennapokat?

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A multivitamin étrend-kiegészítők többféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, melyek célja a szervezet szükségleteinek kielégítése. A multivitaminok szedése nemcsak a tápanyaghiányok pótlására alkalmas, hanem hozzájárulhat az általános egészség javításához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
életmódegészségásványi anyagmultivitamin

A multivitaminok és étrend-kiegészítők piaca dinamikusan növekszik, Magyarországon pedig évente mintegy 40 milliárd forintot költenek rájuk kizárólag a patikákban és drogériákban. A multivitaminok eredetileg a '40-es években jelentek meg az Egyesült Államokban, és azok piaca évente elképesztő összeget (több milliárd dolláros forgalmat) bonyolít világszerte.

multivitaminok, vitaminok
Hogyan segítik a multivitaminok a mindennapi egészségét?
Fotó: Pexels

A multivitamin típusai

A piacon többféle multivitamin található, melyeket alap (széles spektrumú), nagy hatékonyságú és specializált (állapotspecifikus) kategóriákba oszthatunk.

Az alap (széles spektrumú) multivitaminok jellemzően naponta egyszer szedett készítmények, amelyek az összes vagy a legtöbb vitamint és ásványi anyagot a napi szükségletnek megfelelő mennyiségben tartalmazzák. Ezek a legelterjedtebbek.

A nagy hatékonyságú multivitaminok bizonyos tápanyagokból lényegesen magasabb dózist tartalmaznak, néha akár a tolerálható felső határig. Több tabletta formájában is kaphatók.

A specializált (állapotspecifikus) multivitaminok célzott készítmények például energianövelésre, sportteljesítményre, immunerősítésre vagy szem egészségére. Gyakran növényi összetevőket, Q10 koenzimet, probiotikumokat is tartalmaznak.

De miért érdemes multivitamint szedni?

A multivitamin szedésének fő céljai a következőek:

  1. Tápanyagbevitel növelése:
    Segít elérni az ajánlott napi vitamin-és ásványi anyag bevitelt, ha az étrend önmagában nem elegendő.
  2. Egészség javítása:
    Egyes kutatások szerint hozzájárulhat bizonyos betegségek kockázatának csökkentéséhez, például a rák vagy a szívbetegségek esetében.
  3. Terhesség és szülés támogatása:
    A prenatális multivitaminok növelik az egészséges születési kimenetel esélyét, például a folsav és vas megfelelő bevitelével.

Hogyan juttatható be a szervezetbe?

A multivitaminokat leggyakrabban tabletta, kapszula, rágótabletta vagy folyékony formában lehet bevinni. 

Fontos, hogy a megfelelő típust az életkor, nem és egészségi állapot szerint válassza.

 Gyermekeknek gyakran rágótabletta vagy folyékony változat a legalkalmasabb, felnőttek számára a napi egy darab tabletta formátum elegendő lehet. Terhes nőknek és időseknek külön formulák állnak rendelkezésre a fokozott igények miatt.

A kutatások szerint a multivitamin-fogyasztók általában egészségesebb életmódot folytatnak, viszont érdekes módon, azok, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a multivitaminokra (például terhes nők vagy alultápláltak), gyakran a legkevésbé szedik azokat.

A multivitaminok sokféle célt szolgálnak: a tápanyaghiányok pótlásától a krónikus betegségek megelőzéséig.

Megfelelő típus kiválasztásával, az életkornak és állapotnak megfelelő dózis mellett, a multivitaminok hozzájárulhatnak az egészséges mindennapokhoz.

Arról az Origo is írt korábban, hogy mit érdemes bevenni mivel, de bizonyos kombinációk akár kárt is okozhatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!