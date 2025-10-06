A multivitaminok titkai: tényleg egészségesebbé teszik a mindennapokat?

A multivitaminok és étrend-kiegészítők piaca dinamikusan növekszik, Magyarországon pedig évente mintegy 40 milliárd forintot költenek rájuk kizárólag a patikákban és drogériákban. A multivitaminok eredetileg a '40-es években jelentek meg az Egyesült Államokban, és azok piaca évente elképesztő összeget (több milliárd dolláros forgalmat) bonyolít világszerte.
A piacon többféle multivitamin található, melyeket alap (széles spektrumú), nagy hatékonyságú és specializált (állapotspecifikus) kategóriákba oszthatunk.
Az alap (széles spektrumú) multivitaminok jellemzően naponta egyszer szedett készítmények, amelyek az összes vagy a legtöbb vitamint és ásványi anyagot a napi szükségletnek megfelelő mennyiségben tartalmazzák. Ezek a legelterjedtebbek.
A nagy hatékonyságú multivitaminok bizonyos tápanyagokból lényegesen magasabb dózist tartalmaznak, néha akár a tolerálható felső határig. Több tabletta formájában is kaphatók.
A specializált (állapotspecifikus) multivitaminok célzott készítmények például energianövelésre, sportteljesítményre, immunerősítésre vagy szem egészségére. Gyakran növényi összetevőket, Q10 koenzimet, probiotikumokat is tartalmaznak.
A multivitamin szedésének fő céljai a következőek:
A multivitaminokat leggyakrabban tabletta, kapszula, rágótabletta vagy folyékony formában lehet bevinni.
Fontos, hogy a megfelelő típust az életkor, nem és egészségi állapot szerint válassza.
Gyermekeknek gyakran rágótabletta vagy folyékony változat a legalkalmasabb, felnőttek számára a napi egy darab tabletta formátum elegendő lehet. Terhes nőknek és időseknek külön formulák állnak rendelkezésre a fokozott igények miatt.
A kutatások szerint a multivitamin-fogyasztók általában egészségesebb életmódot folytatnak, viszont érdekes módon, azok, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a multivitaminokra (például terhes nők vagy alultápláltak), gyakran a legkevésbé szedik azokat.
A multivitaminok sokféle célt szolgálnak: a tápanyaghiányok pótlásától a krónikus betegségek megelőzéséig.
Megfelelő típus kiválasztásával, az életkornak és állapotnak megfelelő dózis mellett, a multivitaminok hozzájárulhatnak az egészséges mindennapokhoz.
