A multivitaminok titkai: tényleg egészségesebbé teszik a mindennapokat?

A multivitaminok és étrend-kiegészítők piaca dinamikusan növekszik, Magyarországon pedig évente mintegy 40 milliárd forintot költenek rájuk kizárólag a patikákban és drogériákban. A multivitaminok eredetileg a '40-es években jelentek meg az Egyesült Államokban, és azok piaca évente elképesztő összeget (több milliárd dolláros forgalmat) bonyolít világszerte.

Hogyan segítik a multivitaminok a mindennapi egészségét?

Fotó: Pexels

A multivitamin típusai

A piacon többféle multivitamin található, melyeket alap (széles spektrumú), nagy hatékonyságú és specializált (állapotspecifikus) kategóriákba oszthatunk.

Az alap (széles spektrumú) multivitaminok jellemzően naponta egyszer szedett készítmények, amelyek az összes vagy a legtöbb vitamint és ásványi anyagot a napi szükségletnek megfelelő mennyiségben tartalmazzák. Ezek a legelterjedtebbek.

A nagy hatékonyságú multivitaminok bizonyos tápanyagokból lényegesen magasabb dózist tartalmaznak, néha akár a tolerálható felső határig. Több tabletta formájában is kaphatók.

A specializált (állapotspecifikus) multivitaminok célzott készítmények például energianövelésre, sportteljesítményre, immunerősítésre vagy szem egészségére. Gyakran növényi összetevőket, Q10 koenzimet, probiotikumokat is tartalmaznak.

De miért érdemes multivitamint szedni?

A multivitamin szedésének fő céljai a következőek:

Tápanyagbevitel növelése:

Segít elérni az ajánlott napi vitamin-és ásványi anyag bevitelt, ha az étrend önmagában nem elegendő. Egészség javítása:

Egyes kutatások szerint hozzájárulhat bizonyos betegségek kockázatának csökkentéséhez, például a rák vagy a szívbetegségek esetében. Terhesség és szülés támogatása:

A prenatális multivitaminok növelik az egészséges születési kimenetel esélyét, például a folsav és vas megfelelő bevitelével.

Hogyan juttatható be a szervezetbe?

A multivitaminokat leggyakrabban tabletta, kapszula, rágótabletta vagy folyékony formában lehet bevinni.

Fontos, hogy a megfelelő típust az életkor, nem és egészségi állapot szerint válassza.

Gyermekeknek gyakran rágótabletta vagy folyékony változat a legalkalmasabb, felnőttek számára a napi egy darab tabletta formátum elegendő lehet. Terhes nőknek és időseknek külön formulák állnak rendelkezésre a fokozott igények miatt.