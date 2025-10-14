15 éve halott lehetett, most találták meg a nyugdíjast

A férfit Antonióként azonosították, és csak a véletlennek köszönhetően találták meg. Az egyik esős napon egy eldugult ereszcsatorna miatt víz árasztotta el a férfi alatt lévő erkélyt. Amikor a lakók segítséget kértek, a tűzoltók betörtek Antonio lakásába, hogy kiderítsék a probléma forrását. Ott azonban a nyugdíjas férfi helyett már csak a múmia volt. A látvány, ami fogadta a tűzoltókat, sokkoló volt: a hálószobában szemét, rovarok és galambtetemek között, a férfi mumifikálódott, csontvázzá száradt holttestét találták meg – közölte a Bild.

Különös napjuk volt a tűzoltóknak: egy múmia feküdt a helyszínen (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Természetes halált halhatott a múmia

A szomszédok elmondása szerint utoljára 2010 körül látták a férfit, aki akkoriban magába zárkózottan, levert hangulatban élt. Amikor egyszer csak eltűnt, mindenki azt gondolta, hogy talán idősotthonba költözött, vagy a családjához ment. Senki nem jelentette eltűntként. A nyugdíját továbbra is utalták, a számláit automatikusan fizették, a postaládája pedig sosem telt meg, ezért senkinek sem tűnt fel, hogy Antonio már több mint egy évtizede halott.

A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, nem találtak sem erőszakra, sem betörésre utaló nyomokat. Valószínűleg természetes halállal hunyt el.

A férfi korábban megszakította a kapcsolatot a családjával, bár két gyermeke is volt. A szomszédok szerint „olyan volt, mint egy szellem”, csendes, visszahúzódó ember, aki ritkán mutatkozott. A férfi gyakorlatilag úgy halt meg a város közepén, hogy senkinek sem tűnt fel.

