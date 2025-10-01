Robbanás rázta meg Münchent, egy ember meghalt

Kedden nagyszabású rendőrségi és tűzoltósági bevetés rázta meg a német várost. A müncheni tragédia a Lerchenau városrészben történt, ahol egy családi ház kigyulladt, lövéseket is hallottak, és végül egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült. A hatóságok a környék lezárását rendelték el, és arra kérték az autósokat, kerüljék el az érintett területet - írja a DW.

Rendőrök és tűzoltók dolgoznak a helyszínen, ahol a müncheni tragédia történt: egy családi ház kigyulladt, lövések dördültek el, és egy ember életét vesztette. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A rendőrség a közösségi médiában arra kérte a lakosokat és autósokat, hogy kerüljék el a környéket, amíg a műveletek tartanak. A házban egy halottat és egy sérült személyt találtak. A Bild értesülései szerint a halálos áldozat egy férfi, aki felgyújtotta szülei házát, robbanószerkezetekkel is felszerelte, majd önkezével vetett véget életének.

Müncheni tragédia: robbanásveszély és rendőrségi közlemény

A férfinál egy hátizsákot is találtak, amelyről felmerült, hogy robbanóanyag lehet benne, ezért tűzszerészeket riasztottak a helyszínre. A beszámolók szerint legalább egy személyt lőtt sebbel szállítottak kórházba.

Thomas Schelshorn rendőrségi szóvivő elmondta: Jelenleg nincs veszélyben a lakosság, továbbá hangsúlyozta, hogy az esetnek nincs köze az éppen zajló Oktoberfesthez. Az Oktoberfest kapcsán az Origo azt írta, hogy szeptember 26-án egy holttestet találtak a rendezvényen.