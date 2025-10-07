Hírlevél

Megrázó hírt közölt a népszerű műsorvezető 

Angela Davis bejelentette, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, ezért egy időre visszavonul a nyilvánosságtól. A közkedvelt műsorvezető a Minnesota Public Radio egyik legismertebb hangja, aki most a gyógyulásra és családjára koncentrál. A hallgatók megható üzenetekkel fejezték ki támogatásukat és szeretetüket.
Angela Davis, az MPR News reggeli adásának műsorvezetője, 57 évesen osztotta meg hallgatóival a megdöbbentő hírt: mellrákot diagnosztizáltak nála. A rádió közleményében hangsúlyozta, hogy Davis hálás a támogatásért, és arra kéri az embereket, hogy biztosítsák számára a nyugalmat a kezelés idején. A rádiós közösség és a hallgatók szívszorító üzenetekkel fejezték ki együttérzésüket - írja a Daily Mail.

A közkedvelt műsorvezető, Angela Davis a gyógyulásra koncentrál
A rádió világa fontosabb lett a hírnévnél

Angela Davis korábban televíziós műsorvezetőként dolgozott a KSTP-nél és a WCCO-nál, valamint a CNN-nél is, mielőtt 2018-ban a közszolgálati rádióhoz csatlakozott. Mint mondta, a rádiózásban találta meg azt a mélységet és emberközeliséget, amit a televízióban hiányolt.

A műsorvezető és a család ereje

Davis férje, Duchesne Drew 2020 óta az MPR elnöke. A házaspárt „helyi médiaszuperpárként” emlegetik a Minneapolis–Saint Paul térségében. Két gyermekük, Charlotte és Kevin most különösen közel áll édesanyjukhoz.

Angela Davis a diagnózis után lemondta jövő évi mexikóvárosi hallgatói útját, de továbbra is optimista, és bízik abban, hogy hamarosan visszatérhet a mikrofon mögé.

Programok, vizsgálatok, tévhitek – minden, amit tudnia kell a mellrák elleni küzdelem hónapjáról. Részletek az Origo oldalán.

 

