Újabb botrány Párizsban: a Louvre rablása előtt egy másik múzeumban is lecsaptak

A párizsi ügyészség kedden bejelentette, hogy vádat emeltek egy 24 éves kínai nő ellen, akit bűnszövetkezetben elkövetett lopással gyanúsítanak. A nőt előzetes letartóztatásba helyezték, miután Spanyolországban elfogták, és kiadták a francia hatóságoknak - tájékoztat az MTI.

1,5 millió eurós kárt okozott a párizsi múzeum aranyrablása

Fotó: Pexels

A múzeum történelmi értékei váltak a rablás célpontjává

A lopás szeptember 16-án történt, mindössze néhány héttel a Louvre-ban végrehajtott ékszerrablás előtt. A Természettudományi Múzeum múzeum egyik takarítónője fedezte fel a rongálás nyomait, miután törmelékeket talált a földön, és értesítette az intézmény kurátorát.

A vizsgálat során kiderült, hogy a tolvajok különleges aranyrögöket vittek el – köztük:

egy bolíviai aranyrögöt, amelyet a XVIII. században adományoztak a Tudományos Akadémiának,

egy uráli példányt, amelyet I. Miklós orosz cár 1833-ban adott a múzeumnak,

egy kaliforniai aranydarabot az aranyláz idejéből,

valamint egy több mint 5 kilogrammos ausztrál rögöt, amelyet 1990-ben fedeztek fel.

A teljes zsákmány súlya megközelíti a hat kilogrammot, pénzügyi értéke mintegy 1,5 millió euró (körülbelül 584 millió forint), míg tudományos és történelmi jelentősége felbecsülhetetlen.

A nyomozás részletei

A Bűnözés Elleni Brigád (BRB) szerint a betörők sarokvágóval vágtak ki két ajtót, majd hegesztőpisztollyal törték be a vitrineket. A biztonsági kamerák felvételei alapján egy elkövető hatolt be a múzeumba hajnali egy óra körül, és reggel négykor távozott.

A gyanúsított nő még a lopás napján elhagyta Franciaországot, és megpróbált Kínába visszautazni. Elfogásakor egy közel egykilós, olvasztott aranydarabot próbáltól megszabadulni, amelyről feltételezhető, hogy a zsákmány egy része lehetett.