Római tengerész síremlékére bukkantak egy New Orleans-i háznál

A különleges eset részleteit a New Orleans-i helytörténeti és műemlékvédelmi központ (Preservation Resource Center of New Orleans) tette közzé. Az olasz múzeumi műtárgy története márciusban kezdődött, amikor a Carrollton negyedben élő Daniella Santoro és Aaron Lorenz kertjükben növényeket irtottak. A földben egy latin feliratú márványlapra bukkantak. Santoro – aki az New Orleans-i Tulane Egyetem antropológusa – azonnal értesítette a hatóságokat. A vizsgálatban több szakértő is részt vett, köztük egyetemi kutatók és az FBI műkincsbűnözési egysége. A latin szöveg megfejtése után kiderült, hogy a tábla egy római tengerész, Sextus Congenius Verus síremléke volt. A felirat az olaszországi Civitavecchia múzeumából tűnt el, mintegy 56 kilométerre Rómától – olvasható a Fox News weboldalán.

A múzeumi műtárgy különleges útja

A rejtély akkor oldódott meg, amikor a ház korábbi tulajdonosa, Erin Scott O’Brien jelentkezett és elmondta, hogy ő helyezte a követ a kertbe még 2004-ben, amikor új fát ültettek.

Azt hittem, csak egy díszkő, egy szép műtárgy. Fogalmam sem volt, hogy egy kétezer éves relikviát ültettem el a kertben – mondta O’Brien.

A márványlap korábban O’Brien nagyszüleié, Charles és Adele Paddocké volt, akik az 1940-es években Olaszországban éltek. Charles Paddock a második világháború alatt szolgált az országban, és valószínű, hogy a múzeum bombázása után kerülhetett hozzájuk a sírkő.

A műtárgyat jelenleg az FBI őrzi, és hamarosan visszaszállítják Olaszországba.

Csodálatos, hogy visszakerülhet oda, ahová tartozik – mondta O’Brien.

A New Orleans történelmi házait és negyedeit bemutató Preservation in Print magazin szerkesztője, Daneil Monteverde szerint ez „az egyik legkülönlegesebb történet, amit húszéves pályafutása alatt látott New Orleansban”.

