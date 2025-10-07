Hírlevél

Rendkívüli

Atomcsapásról beszél az orosz ezredes, ha az ukránok ezt megteszik

Négy perc alatt raboltak ki egy múzeumot ismeretlen elkövetők Walesben. A villámgyors múzeumi rablás során bronzkori aranytárgyakat vittek el, a rablók köddé váltak, mire a rendőrök a helyszínre értek.
Mindössze négy perc alatt rabolták ki a walesi St. Fagans Történeti Nemzeti Múzeumot hétfő hajnalban. A múzeumi rablást pontosan megtervezték, az elkövetők köddé váltak, mire a rendőrségi helikopter a helyszínre ért – írja a BBC

múzeumi rablás, wales, bronzkori kincsek, rendőrségi helikopter
Villámgyors múzeumi rablás: mindössze négy perc alatt rabolták ki a walesi St. Fagans Történeti Nemzeti Múzeumot hétfő hajnalban. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Teljesen egyértelmű, hogy célzott akcióról volt szó. Nem tébláboltak, nem néztek se jobbra, se balra – pontosan tudták, hova mennek”

 – mondta Jane Richardson múzeumigazgató. 

Villámgyors múzeumi rablás

A rablók értékes bronzkori aranytárgyakat loptak el, az akció mindössze négy percig tartott. Bár a rendőrségi helikopter a riasztó megszólalása után öt percen belül a helyszínre ért, a rablók addigra elmenekültek. 

A rendőrség nyomozást indított a rablás ügyében. 

 

