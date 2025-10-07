Mindössze négy perc alatt rabolták ki a walesi St. Fagans Történeti Nemzeti Múzeumot hétfő hajnalban. A múzeumi rablást pontosan megtervezték, az elkövetők köddé váltak, mire a rendőrségi helikopter a helyszínre ért – írja a BBC.

Villámgyors múzeumi rablás: mindössze négy perc alatt rabolták ki a walesi St. Fagans Történeti Nemzeti Múzeumot hétfő hajnalban. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Teljesen egyértelmű, hogy célzott akcióról volt szó. Nem tébláboltak, nem néztek se jobbra, se balra – pontosan tudták, hova mennek”

– mondta Jane Richardson múzeumigazgató.

Villámgyors múzeumi rablás

A rablók értékes bronzkori aranytárgyakat loptak el, az akció mindössze négy percig tartott. Bár a rendőrségi helikopter a riasztó megszólalása után öt percen belül a helyszínre ért, a rablók addigra elmenekültek.

A rendőrség nyomozást indított a rablás ügyében.