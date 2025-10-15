Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
náci bunker

Lélegzetelállító képek, így néz ki a náci bunkerből átalakított luxushotel

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háborús múlt kőbe zárt emléke ma már fényűző hotelként ragyog Hamburgban. A náci bunker új élete a történelem és a modern turizmus találkozása lett. A hatalmas világháborús építmény most újra megtelt élettel és látogatókkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
náci bunkerépítményvilágháborúluxusszálloda

A St. Pauli Bunker Németország egyik legismertebb világháborús építménye, amelyet 1942-ben hadifoglyok építettek. A második világháború idején ez a monumentális náci bunker menedéket adott több tízezer embernek. Ma már modern szálloda, amely a múlt emlékét őrzi, miközben új fejezetet nyit Hamburg történetében.

Egy második világháborús náci bunker mára luxusszálloda02 July 2024, Hamburg: View of the Hamburg BUNKER in Hamburg St Pauli. On July 5, the Hamburg BUNKER opens its doors to the public. Since 2019, 23,000 trees, shrubs and perennials have been planted on the former anti-aircraft bunker, and numerous public spaces for culture, leisure and gastronomy have been created on five floors. In addition to new space for a hotel, a hall for sports and cultural events and exhibition areas, the roof of the bunker is being greened and a new natural landscape created. The aim is to sustainably improve the urban climate and create cross-generational socio-ecological projects. Photo: Ulrich Perrey/dpa (Photo by ULRICH PERREY / dpa Picture-Alliance via AFP)
Egy második világháborús náci bunker mára luxusszálloda
Fotó: ULRICH PERREY / DPA

Náci bunkerből épült szálloda

Hamburg városában egy különleges épület írta újra saját történetét. A St. Pauli Bunker, az 1942-ben épült második világháborús bunker, eredetileg légvédelmi toronyként szolgált. A háború éveiben több tízezer ember talált benne menedéket a bombázások idején.

02 July 2024, Hamburg: View of the mountain path of the Hamburg BUNKER in Hamburg St Pauli. On July 5, the Hamburg BUNKER opens its doors to the public. Since 2019, 23,000 trees, shrubs and perennials have been planted on the former anti-aircraft bunker, and numerous public spaces for culture, leisure and gastronomy have been created on five floors. In addition to new space for a hotel, a hall for sporting and cultural events and exhibition areas, the roof of the bunker is being greened and a new natural landscape created. The aim is to sustainably improve the urban climate and create cross-generational socio-ecological projects. Photo: Ulrich Perrey/dpa (Photo by ULRICH PERREY / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: ULRICH PERREY / DPA

A hatalmas világháborús építmény mindössze 300 nap alatt készült el, hadifoglyok keze által. Akár 25 000 ember is elfért benne, amikor a várost súlyos támadások érték. A stratégiai bombázások 1943-ban elpusztították Hamburg nagy részét, de ez a masszív világháborús épület túlélte a pusztítást.

02 July 2024, Hamburg: View of the mountain path of the Hamburg BUNKER in Hamburg St Pauli. On July 5, the Hamburg BUNKER opens its doors to the public. Since 2019, 23,000 trees, shrubs and perennials have been planted on the former anti-aircraft bunker, and numerous public spaces for culture, leisure and gastronomy have been created on five floors. In addition to new space for a hotel, a hall for sporting and cultural events and exhibition areas, the roof of the bunker is being greened and a new natural landscape created. The aim is to sustainably improve the urban climate and create cross-generational socio-ecological projects. Photo: Ulrich Perrey/dpa (Photo by ULRICH PERREY / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: ULRICH PERREY / DPA

A második világháború egyik legmasszívabb építménye

A háború után a bunker sorsa sokáig bizonytalan volt: felmerült a bontás terve, ám végül megőrizték. Évtizedeken át városi emlékhely és kulturális központként működött, míg 2019-ben elindult a felújítás. A munkálatok öt új szinttel és tetőkerttel bővítették a komplexumot, megőrizve az eredeti betonkolosszus jellegét.

02 July 2024, Hamburg: View of the city from the Hamburg BUNKER café in Hamburg St Pauli. On July 5, the Hamburg BUNKER opens its doors to the public. Since 2019, 23,000 trees, shrubs and perennials have been planted on the former anti-aircraft bunker, and numerous public spaces for culture, leisure and gastronomy have been created on five floors. In addition to new space for a hotel, a hall for sporting and cultural events and exhibition areas, the roof of the bunker is being greened and a new natural landscape created. The aim is to sustainably improve the urban climate and create cross-generational socio-ecological projects. Photo: Ulrich Perrey/dpa (Photo by ULRICH PERREY / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: ULRICH PERREY / DPA

2024 júliusában megnyílt a Reverb by Hard Rock Hotel, amely a bunker tetején kapott helyet. Az új németországi szálloda a történelem és a modern dizájn különleges egységét hozza létre. A náci bunker így egyszerre egy luxushotel és a második világháború – az emberi apokalipszis – örök mementója.

Titokzatos náci bunkert fedeztek fel!

Cikünk a Daily Mail cikke alapján készült.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!