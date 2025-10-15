Lélegzetelállító képek, így néz ki a náci bunkerből átalakított luxushotel

A St. Pauli Bunker Németország egyik legismertebb világháborús építménye, amelyet 1942-ben hadifoglyok építettek. A második világháború idején ez a monumentális náci bunker menedéket adott több tízezer embernek. Ma már modern szálloda, amely a múlt emlékét őrzi, miközben új fejezetet nyit Hamburg történetében.

Egy második világháborús náci bunker mára luxusszálloda

Fotó: ULRICH PERREY / DPA

Náci bunkerből épült szálloda

Hamburg városában egy különleges épület írta újra saját történetét. A St. Pauli Bunker, az 1942-ben épült második világháborús bunker, eredetileg légvédelmi toronyként szolgált. A háború éveiben több tízezer ember talált benne menedéket a bombázások idején.

Fotó: ULRICH PERREY / DPA

A hatalmas világháborús építmény mindössze 300 nap alatt készült el, hadifoglyok keze által. Akár 25 000 ember is elfért benne, amikor a várost súlyos támadások érték. A stratégiai bombázások 1943-ban elpusztították Hamburg nagy részét, de ez a masszív világháborús épület túlélte a pusztítást.

Fotó: ULRICH PERREY / DPA

A második világháború egyik legmasszívabb építménye

A háború után a bunker sorsa sokáig bizonytalan volt: felmerült a bontás terve, ám végül megőrizték. Évtizedeken át városi emlékhely és kulturális központként működött, míg 2019-ben elindult a felújítás. A munkálatok öt új szinttel és tetőkerttel bővítették a komplexumot, megőrizve az eredeti betonkolosszus jellegét.

Fotó: ULRICH PERREY / DPA

2024 júliusában megnyílt a Reverb by Hard Rock Hotel, amely a bunker tetején kapott helyet. Az új németországi szálloda a történelem és a modern dizájn különleges egységét hozza létre. A náci bunker így egyszerre egy luxushotel és a második világháború – az emberi apokalipszis – örök mementója.

Cikünk a Daily Mail cikke alapján készült.