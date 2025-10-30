Saját náci múltjával szembesült egy pap – kiderült, hogy Himmler az ő nagyapja

Henrik Lenkeit német katolikus pap csak felnőttként tudta meg, ki volt valójában a nagyapja. A Wikipédián egy fényképen felismerte Hedwig Potthastot, a nagymamáját, aki gyerekkorában gyakran lepte meg csokoládéval. Később kiderült, hogy Potthast Heinrich Himmler, az SS hírhedt vezetőjének szeretője volt, és kapcsolatukból született Lenkeit édesanyja. Így derült fény a pap számára addig rejtett náci múltra.

Szörnyű náci múltjára jött rá egy német pap – a képen Heinrich Himmler

Fotó: By Bundesarchiv, Bild 183-S72707 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177042629

Szembe kellett néznie a náci múlttal

A 49 éves pap egy Himmlerről szóló dokumentumfilmet nézett, majd kíváncsiságból tovább keresett az interneten. Ekkor talált rá Potthast nevére, és fagyott meg benne a vér: a nő, akit nagymamájának hitt, a náci örökség egyik legkínosabb szereplője volt. „A Wikipédián egyszer csak a nagymamám arca nézett vissza rám” – emlékezett vissza a Der Spiegelnek adott interjúban.

Nagymamája és Heinrich Himmler, az SS vezetője között évekig tartó viszony zajlott a második világháború idején, s ebből a kapcsolatból született Lenkeit édesanyja. A náci múlt súlya tehát szó szerint öröklődött tovább.

Lenkeit egész életében azt hitte, Potthast férje, Hans Staeck az igazi nagyapja. Édesanyja, aki 2019-ben hunyt el, soha nem beszélt a valódi származásról. Csak a dokumentumfilm után kezdett kutatni, és ekkor tárult fel előtte a teljes igazság.

A pap felvette a kapcsolatot Katrin Himmlerrel, a náci örökséget kutató politikatudóssal, aki megerősítette a családi kapcsolatot. Néhány rokon azonban elzárkózott – volt, aki hallani sem akart a múltról – olvasható The Independent oldalán megjelent cikkben.

Náci bunkerből átalakított luxushotel

A St. Pauli Bunker Németország egyik legismertebb világháborús építménye, amelyet 1942-ben hadifoglyok építettek. A második világháború idején ez a monumentális náci bunker menedéket adott több tízezer embernek. Ma már modern szálloda, amely a múlt emlékét őrzi, miközben új fejezetet nyit Hamburg történetében. A lenyűgöző képeket a náci bunkerről a cikkben megnézheti.