Machetéket, kardokat és robbanószereket találtak, lebukott a terrorizmusra készülő trió

Három brit férfi – Christopher Ringrose (34), Marco Pitzettu (25) és Brogan Stewart (25) – hosszú börtönbüntetést kapott, miután bebizonyosodott, hogy terrortámadásokat készítettek elő vallási közösségek ellen. A nácik ideológiáját követő trió több mint kétszáz fegyverből álló arzenált gyűjtött össze, köztük machetéket, kardokat, számszeríjakat és egy illegális sokkolót is – számol be a Daily Star.
Nácik buktak le: mecsetek és zsinagógák ellen készültek
A sheffieldi koronabíróság ítélete szerint a csoport egy leedsi iszlám oktatási központ elleni támadást tervezett, és a hatóságok csak az utolsó pillanatban tudták megakadályozni a tragédiát. A nyomozás során kiderült, hogy a férfiak soha nem találkoztak személyesen, online szervezték akcióikat, és „Einsatz 14” néven hoztak létre egy titkos, náci mintájú csoportot.
A bíró szerint a vádlottak gondolkodását teljes mértékben áthatotta a fehér felsőbbrendűség eszméje, valamint a Hitlert és a náci Németországot dicsőítő gyűlöletideológia. A bíróság előtt bemutatott 374 oldalas internetes aktivitási napló tele volt rasszista, antiszemita és iszlamofób bejegyzésekkel.
A nácik házilag gyártott lőfegyverekkel és robbanószerekkel is kísérleteztek. A trió 2024 elején új tagokat próbált beszervezni, hogy fegyveres félkatonai egységgé váljanak. Letartóztatásukra akkor került sor, amikor a titkosszolgálat beépített ügynökei lebuktatták őket, és egyértelművé vált: a támadás előkészületei a végső fázisban jártak.
Az esküdtszék elutasította a férfiak védekezését, miszerint mindez csak „fantáziálás” volt.
80 év után azonosították a náci tömeggyilkost. Részletek az Origo oldalán.
A vádirat szerint a csoport célja az volt, hogy „fokozódó” támadásokat indítson muszlim és zsidó közösségek ellen. Az ügyészség bizonyítékai alapján Brogan Stewart vezette a csoportot, magát „Führernek” nevezte, társait pedig „fegyvermesternek” nevezte ki. Stewart egy náci egyenruhás videót is közzétett magáról, miközben fajgyűlölő és antiszemita kijelentéseket tett.