Machetéket, kardokat és robbanószereket találtak, lebukott a terrorizmusra készülő trió

Három brit férfi – Christopher Ringrose (34), Marco Pitzettu (25) és Brogan Stewart (25) – hosszú börtönbüntetést kapott, miután bebizonyosodott, hogy terrortámadásokat készítettek elő vallási közösségek ellen. A nácik ideológiáját követő trió több mint kétszáz fegyverből álló arzenált gyűjtött össze, köztük machetéket, kardokat, számszeríjakat és egy illegális sokkolót is – számol be a Daily Star.

A nácik több mint 200 fegyvert gyűjtöttek össze - Illusztráció!

Fotó: Unsplash

Nácik buktak le: mecsetek és zsinagógák ellen készültek

A sheffieldi koronabíróság ítélete szerint a csoport egy leedsi iszlám oktatási központ elleni támadást tervezett, és a hatóságok csak az utolsó pillanatban tudták megakadályozni a tragédiát. A nyomozás során kiderült, hogy a férfiak soha nem találkoztak személyesen, online szervezték akcióikat, és „Einsatz 14” néven hoztak létre egy titkos, náci mintájú csoportot.

A bíró szerint a vádlottak gondolkodását teljes mértékben áthatotta a fehér felsőbbrendűség eszméje, valamint a Hitlert és a náci Németországot dicsőítő gyűlöletideológia. A bíróság előtt bemutatott 374 oldalas internetes aktivitási napló tele volt rasszista, antiszemita és iszlamofób bejegyzésekkel.

A nácik házilag gyártott lőfegyverekkel és robbanószerekkel is kísérleteztek. A trió 2024 elején új tagokat próbált beszervezni, hogy fegyveres félkatonai egységgé váljanak. Letartóztatásukra akkor került sor, amikor a titkosszolgálat beépített ügynökei lebuktatták őket, és egyértelművé vált: a támadás előkészületei a végső fázisban jártak.

Az esküdtszék elutasította a férfiak védekezését, miszerint mindez csak „fantáziálás” volt.