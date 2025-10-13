Állig felfegyverzett terroristák támadtak meg orosz hivatalokat, több tucat ember halt meg

2005. október 13-án hajnalban a kabard-balkárföldi Nalcsik külterületén a rendőrség gyanús mozgásról kapott bejelentést: egy csoport maszkos fiatal tüzet gyújtott, húst sütött, és hangosan nevetett. A kiérkező járőrökre azonnal gépfegyvertűz zúdult. Két támadót a helyszínen lelőttek, de hamar kiderült, hogy ez csak figyelemelterelés volt.
Nem sokkal később, reggel kilenc óra körül több fegyveres csoport egyszerre támadta meg a város biztonsági szerveinek épületeit – köztük a rendőrséget és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) székházát. Az utcákon gránátrobbanások és gépfegyverropogás hallatszott, a közlekedés leállt, Nalcsik gyakorlatilag hadszíntérré vált.
A rendőrségi jelentések szerint a támadók két oldalról nyitottak tüzet az 1-es számú rendőrkapitányságra. Az ott szolgáló tisztek – ahogy egyikük, Szultan M. később visszaemlékezett – „az ablakok mögé akasztották a golyóálló mellényeket, hogy legalább azok felfogjanak néhány lövedéket”. A támadás húsz percig tartott, majd a különleges egységek megérkezésével sikerült visszaverni.
Közben más rendvédelmi létesítményeknél is kitört a harc. A terroristák több helyen túszokat ejtettek, akiket ételért, vízért, majd menekülési útvonalért cserébe próbáltak felhasználni. Az FSZB épületénél egy sárga „Gazellából” tíz álcázott fegyveres ugrott ki, és gépfegyvertűzzel támadt az épületre. „Mintha zombik lettek volna, folyamatosan törtek előre a golyózáporban” – idézték fel a helyszínen dolgozók.
Délután hat óra körül Vlagyimir Putyin elnök elrendelte a város teljes lezárását. „Egyetlen fegyveres sem hagyhatja el Nalcsikot. Aki ellenáll, azt meg kell semmisíteni” – közölte Alekszandr Csekalin belügyminiszter-helyettes.
A harcok október 14-én reggelig tartottak. Hivatalos adatok szerint 35 rendvédelmi dolgozó és 15 civil vesztette életét, több mint 200-an megsérültek. „Amit átéltünk, az valószerűtlen volt – bújtunk egy Ladába, amit tizenöt lövedék ért” – mondta egy tinédzser túlélő a kamerák előtt.
A támadás hátterében Samil Baszajev és helyettese, Ilyasz Gorcskhanov állt. A támadók többsége azonban helyi fiatal volt – „ágyútöltelék”, ahogy a Kabard–Balkár Köztársaság akkori elnöke, Arszén Kanokov fogalmazott. Egyeseket pénzzel, másokat drogokkal vagy hamis ígéretekkel vettek rá a részvételre.
Két nap alatt több mint kilencven fegyverest öltek meg. A következő hónapokban további hetven gyanúsítottat tartóztattak le, közülük ötvenkilencet bíróság elé állítottak. A per 2009-ben kezdődött, és több mint öt évig tartott – ez volt az orosz igazságszolgáltatás leghosszabb terrorizmus elleni pere.
A vádlottaknak külön bírósági épületet kellett emelni Nalcsikban, hogy a tárgyalás lefolytatható legyen. Az ítéletet 2014 decemberében hirdették ki: öt vádlott életfogytiglant, a többiek legfeljebb huszonhárom év börtönt kaptak.
„A fegyvereseik iszlám államot akartak létrehozni a Kaukázusban, de végül csak egy bírósági épületet kaptak – ott ítélték el őket mindannyian” – mondta akkor Vlagyimir Markin, az orosz Nyomozó Bizottság szóvivője - idézte fel a Gazeta.Ru.