Állig felfegyverzett terroristák támadtak meg orosz hivatalokat, több tucat ember halt meg

2005. október 13-án hajnalban a kabard-balkárföldi Nalcsik külterületén a rendőrség gyanús mozgásról kapott bejelentést: egy csoport maszkos fiatal tüzet gyújtott, húst sütött, és hangosan nevetett. A kiérkező járőrökre azonnal gépfegyvertűz zúdult. Két támadót a helyszínen lelőttek, de hamar kiderült, hogy ez csak figyelemelterelés volt.

Alig felfegyverzett terroristák támadtak meg orosz hivatalokat, több tucat ember halt meg Forrás: Mikhail Japaridze/TASS

Nem sokkal később, reggel kilenc óra körül több fegyveres csoport egyszerre támadta meg a város biztonsági szerveinek épületeit – köztük a rendőrséget és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) székházát. Az utcákon gránátrobbanások és gépfegyverropogás hallatszott, a közlekedés leállt, Nalcsik gyakorlatilag hadszíntérré vált.

A rendőrségi jelentések szerint a támadók két oldalról nyitottak tüzet az 1-es számú rendőrkapitányságra. Az ott szolgáló tisztek – ahogy egyikük, Szultan M. később visszaemlékezett – „az ablakok mögé akasztották a golyóálló mellényeket, hogy legalább azok felfogjanak néhány lövedéket”. A támadás húsz percig tartott, majd a különleges egységek megérkezésével sikerült visszaverni.

Közben más rendvédelmi létesítményeknél is kitört a harc. A terroristák több helyen túszokat ejtettek, akiket ételért, vízért, majd menekülési útvonalért cserébe próbáltak felhasználni. Az FSZB épületénél egy sárga „Gazellából” tíz álcázott fegyveres ugrott ki, és gépfegyvertűzzel támadt az épületre. „Mintha zombik lettek volna, folyamatosan törtek előre a golyózáporban” – idézték fel a helyszínen dolgozók.

Délután hat óra körül Vlagyimir Putyin elnök elrendelte a város teljes lezárását. „Egyetlen fegyveres sem hagyhatja el Nalcsikot. Aki ellenáll, azt meg kell semmisíteni” – közölte Alekszandr Csekalin belügyminiszter-helyettes.

A harcok október 14-én reggelig tartottak. Hivatalos adatok szerint 35 rendvédelmi dolgozó és 15 civil vesztette életét, több mint 200-an megsérültek. „Amit átéltünk, az valószerűtlen volt – bújtunk egy Ladába, amit tizenöt lövedék ért” – mondta egy tinédzser túlélő a kamerák előtt.

A támadás hátterében Samil Baszajev és helyettese, Ilyasz Gorcskhanov állt. A támadók többsége azonban helyi fiatal volt – „ágyútöltelék”, ahogy a Kabard–Balkár Köztársaság akkori elnöke, Arszén Kanokov fogalmazott. Egyeseket pénzzel, másokat drogokkal vagy hamis ígéretekkel vettek rá a részvételre.