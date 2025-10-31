Hírlevél

Szó szerint égeti a napfény, vámpírként kell élnie a fiatal nőnek

1 órája
Emily Richardson napallergiája miatt vámpírként kénytelen élni. A napallergia olyan súlyos formájával küzd, hogy már 30 másodpercnyi napfény is életveszélyes égési sérüléseket okoz a bőrén. A 36 éves nő élete egyetlen pillanat alatt változott meg — ma már a legkisebb UV-sugárzás is kórházi kezelést von maga után.
A napallergia Emily Richardson életét teljesen tönkretette. A 36 éves tennessee-i nő azt állítja, hogy a napfény már néhány másodperc alatt harmadfokú égési sérüléseket okoz rajta. Emiatt kénytelen zárt térben élni, és csak teljes UV-védő ruházatban mer kilépni az utcára – írja a TheSun.

A napallergia miatt már pár másodpercnyi napfény is életveszélyes lehet.
A napallergia miatt már pár másodpercnyi napfény is életveszélyes lehet Fotó:Illusztráció/Unsplash

Napallergia miatt vámpírként él — a napfény szó szerint megégeti

Emily Richardson élete 16 éve fordult tragikus irányba, amikor arca viszketni és feldagadni kezdett a napozás után. A tünetei évről évre súlyosbodtak, majd a hosszú Covid után életveszélyessé váltak. Az orvosok végül Stevens–Johnson-szindrómát diagnosztizáltak nála — egy ritka, súlyos bőrreakciót, amit gyógyszerek vagy UV-fény is kiválthat.

A nő bőre „belülről kifelé ég”, folyadékkal telik meg, majd a testfelszínén hólyagok és sebek képződnek. A fájdalmas rohamok miatt Emily már több alkalommal kórházba került, és teljesen le kellett mondania ingatlanos karrierjéről.

Emily abban bízik, hogy immunrendszere idővel helyreáll, de ma is kizárólag árnyékban, UV-mentes környezetben él. Küldetésévé vált, hogy felhívja a figyelmet a napallergia aluldiagnosztizált, ritka formáira — és arra, hogy az orvosok sokszor nem veszik komolyan a betegek tüneteit.

A közelmúltban egyre többeket érint a napallergia

Sokan örömmel vetik bele magukat a szabadban töltött időbe. Ilyenkor megjelenhetnek furcsa foltok a bőrödön. A napallergia, vagyis a fényérzékenység egyre több embert érint, és komoly kellemetlenségeket okozhat. De mit is jelent ez, és hogyan lehet védekezni ellene?

 

