Itt a napelem, ami mindent megváltoztat – olcsóbbá válhat az áram, mint valaha

Egy új technológia eddig soha nem látott mennyiségű áramot képes előállítani a napfényből. Ha a kutatók számításai bejönnek, a perovszkit napelemek akár meg is duplázhatják a napenergia hatékonyságát.
A perovszkit napelemeket sokan a napenergia felhasználásának következő nagy áttöréseként tartják számon. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a napfény hatékonyabban alakuljon elektromos árammá, és olcsóbban termeljen energiát, mint a hagyományos szilícium panelek. A laborban elért eredmények rendkívüliek, azonban az, hogy a valóságban is kivitelezhető-e ekkora teljesítmény, még bizonyításra szorul – számol be a BBC.

Az új technológia a legújabb nagy áttörés a napenergia felhasználásában - Fotó: KAZUHIRO NOGI / AFP

Tandem perovszkit panelek: a napenergia hatékonyabb kihasználása

A tandem perovszkit panelek a hagyományos szilíciumot perovszkittel kombinálják. Ennek köszönhetően a fény több részét alakítják energiává, így hatékonyabbak lehetnek a szilícium panelekhez képest. 

Míg a hagyományos panelek hatékonysága 21–23 százalék, a tandem perovszkit-szilícium panelek elméleti maximuma több mint 47 százalék. 

A technológia ígéretes nemcsak tetőkre és napfarmokra, hanem elektromos autók vészhelyzeti töltésére és akár műholdak energiaellátására is. 

Tesztelés alatt áll

A perovszkit napelemek fejlesztésének egyik úttörője, az Oxford PV Németországban gyártja saját celláit, és az első kísérleti telepítést már elindította egy amerikai napfarmon. A panelek teljesítményét több hónapon át figyelik, hogy lássák, hogyan viselkednek különböző éghajlatokon. Eközben világszerte egyre több vállalat kísérletezik a technológiával: amerikai és kínai cégek egymást túllicitálva jelentik be hatékonysági rekordjaikat. Bár a laboreredmények lenyűgözőek, a gyártóknak most azt kell bizonyítaniuk, hogy a panelek a valós körülmények között is tartósak és megbízhatóak.

 

