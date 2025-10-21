Hírlevél

napfogyatkozás

Ezek a legismertebb napfogyatkozások a világtörténelemben!

Az emberiség története tele különleges csillagászati jelenségekkel. Ilyen a napfogyatkozás is, melynek megfigyelése és dokumentálása már az ősi civilizációk idején is lenyűgözte az embereket, a legkorábbi leletektől egészen a modern felvételekig. A napfogyatkozások története egyszerre tudományos, kulturális, történelmi és természetesen esztétikai jelenség.
napfogyatkozáscsillagászattörténelemégi jelenség

Jövőre újabb napfogyatkozás várható. Ezen csillagászati jelenségek megfigyelése és dokumentálása évezredek óta része az emberiség közös kulturális és tudományos történetének, életének.

napfogyatkozás Capture of the diamond ring, a unique luminous phenomenon occurring just before and just after the totality phase of the solar eclipse on April 8, 2024, in Montreal, Canada. This striking display happens when the first or last light of the sun shines through a lunar valley, creating a brightness resembling a sparkling ring. Capture de l anneau de diamant, un phenomene lumineux unique se produisant juste avant et juste apres la phase de totalite de l eclipse solaire du 8 avril 2024, a Montreal, Canada. Ce spectacle saisissant se produit lorsque la premiere ou la derniere lumiere du soleil perce a travers la vallee lunaire, creant une brillance ressemblant a un anneau scintillant. (Photo by David Himbert / Hans Lucas via AFP)
Teljes napfogyatkozás
Fotó: DAVID HIMBERT / Hans Lucas

Az első napfogyatkozás története

A legkorábbi napfogyatkozás rekonstrukciója i. e. 3340. november 30-ához köthető. Az írországi Loughcrew Cairn L megalitikus komplexumban spirál- és kör alakú kőkarcolatokat találtak, amelyeket egyes kutatók csillagászati jelenség – talán egy ősi napfogyatkozás – megörökítésének tartanak. Bár a NASA történeti anyagai is említik ezt az esetet, az értelmezés vitatott, mivel a csillagászati számítások több ezer évre visszanyúlva nehezen bizonyíthatóak, gyakran következtetésekből, elődeink fennmaradt emlékeinek helyes, illetve helytelen értelmezéséből fakadhatnak.

Amikor a „mennyei kutyák” megeszik a Napot – hiedelmek a napfogyatkozásról

A napfogyatkozás az ókorban már írásos formában is megjelent. A teljes napfogyatkozásról fennmaradt legkorábbi írásos feljegyzés Kínából származik. A császári udvar két királyi csillagásza, Hi és Ho tudta, hogy napfogyatkozás várható i. e. 2137. október 22-én.

 – írja a The New York Times.

Egy ugariti agyagtábla i. e. 1375. május 3-áról számol be egy majdnem teljes fogyatkozásról, amikor „a Nap eltűnt újhold napján”. Egy 1989-es tanulmány azonban csillagászati számítások alapján i. e. 1223. március 5-ét javasolja valós dátumként. Ez a feljegyzés kulcsfontosságú forrás a napfogyatkozások a történelemben vizsgálatához, és az egyik legismertebb régészeti bizonyíték – olvasható az Egyesült Államok Nemzeti Légköri Kutatóközpontjának a honlapján.

A részleges napfogyatkozás látványos lesz, de csak a Föld néhány pontjáról lehet majd látni.
Fotó: VINCENT FEURAY / Hans Lucas

Az irodalmi hagyományban is megjelentek a jelenségek: a Homérosz Odüsszeiájában szereplő verssort sokan egy teljes napfogyatkozás költői leírásának tekintik. A NASA Solar Eclipse kiadványa szerint i. e. 1178. április 16-án történhetett az esemény

Napfogyatkozás az ókori civilizációkban

A Shang-kori Kínából származó jóscsont-feliratok több nap- és holdfogyatkozást rögzítettek. Az egyik legpontosabb dátum i. e. 1161. október 31., amit modern csillagászati számítások is igazolnak. A Zhou-korból, i. e. 776-ból származó Shijing (Dalok könyve) is megörökített egy napfogyatkozást – írja ismeretterjesztő cikkében a chinaculture.org

Az úgynevezett Bur-Sagalei napfogyatkozást az asszír feljegyzések röviden úgy írták le, hogy „a Nap elhomályosult”. Modern számítások szerint i. e. 763. június 15-én történt, és ma is fontos támpont az ókori Közel-Kelet időrendjének meghatározásában

– olvasható a Britannica enciklopédián.

Az ókori író, Xenophanész feljegyezte, hogy egy Thalész nevű matematikus  megjósolta egy napfogyatkozásnak a bekövetkeztét, ami Kr. e. 585-ban zajlott a médek és a lüdek között. A napfogyatkozás hatására Küaxarész méd király és Lüdia királya, Alüattész békét kötöttek– olvasható a Britannica oldalán.

Az első napfogyatkozást megörökítő fotó
Fotó: Wikipedia

A modern napfogyatkozás dokumentálása és az első felvételek

A 18. századtól a napfogyatkozás dokumentálása tudományos eszközökkel új korszakba lépett. Edmond Halley 1715-ben elkészítette az első részletes előrejelző térképet a londoni napfogyatkozásról, ami a modern csillagászati számítások alapjává vált – olvasható a Wikipedia oldalán.

1851. július 28-án Königsbergben Julius Berkowski készítette el az első fotót a napfogyatkozásról — egy 84 másodperces expozícióval készült dagerrotípiát, amely máig mérföldkőnek számít – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán megjelent írásban.

  • 1900. május 28-án Nevil Maskelyne Észak-Karolinában rögzítette filmen az első felvételt a napfogyatkozásról, ami a mai napig fennmaradt és most ön is megnézheti a történelem egy maradandó mérföldkövét.

 

 

