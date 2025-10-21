Ezek a legismertebb napfogyatkozások a világtörténelemben!

Jövőre újabb napfogyatkozás várható. Ezen csillagászati jelenségek megfigyelése és dokumentálása évezredek óta része az emberiség közös kulturális és tudományos történetének, életének.

Teljes napfogyatkozás

Fotó: DAVID HIMBERT / Hans Lucas

Az első napfogyatkozás története

A legkorábbi napfogyatkozás rekonstrukciója i. e. 3340. november 30-ához köthető. Az írországi Loughcrew Cairn L megalitikus komplexumban spirál- és kör alakú kőkarcolatokat találtak, amelyeket egyes kutatók csillagászati jelenség – talán egy ősi napfogyatkozás – megörökítésének tartanak. Bár a NASA történeti anyagai is említik ezt az esetet, az értelmezés vitatott, mivel a csillagászati számítások több ezer évre visszanyúlva nehezen bizonyíthatóak, gyakran következtetésekből, elődeink fennmaradt emlékeinek helyes, illetve helytelen értelmezéséből fakadhatnak.

Amikor a „mennyei kutyák” megeszik a Napot – hiedelmek a napfogyatkozásról

A napfogyatkozás az ókorban már írásos formában is megjelent. A teljes napfogyatkozásról fennmaradt legkorábbi írásos feljegyzés Kínából származik. A császári udvar két királyi csillagásza, Hi és Ho tudta, hogy napfogyatkozás várható i. e. 2137. október 22-én.

– írja a The New York Times.

Egy ugariti agyagtábla i. e. 1375. május 3-áról számol be egy majdnem teljes fogyatkozásról, amikor „a Nap eltűnt újhold napján”. Egy 1989-es tanulmány azonban csillagászati számítások alapján i. e. 1223. március 5-ét javasolja valós dátumként. Ez a feljegyzés kulcsfontosságú forrás a napfogyatkozások a történelemben vizsgálatához, és az egyik legismertebb régészeti bizonyíték – olvasható az Egyesült Államok Nemzeti Légköri Kutatóközpontjának a honlapján.

A részleges napfogyatkozás látványos lesz, de csak a Föld néhány pontjáról lehet majd látni.

Fotó: VINCENT FEURAY / Hans Lucas

Az irodalmi hagyományban is megjelentek a jelenségek: a Homérosz Odüsszeiájában szereplő verssort sokan egy teljes napfogyatkozás költői leírásának tekintik. A NASA Solar Eclipse kiadványa szerint i. e. 1178. április 16-án történhetett az esemény

Napfogyatkozás az ókori civilizációkban

A Shang-kori Kínából származó jóscsont-feliratok több nap- és holdfogyatkozást rögzítettek. Az egyik legpontosabb dátum i. e. 1161. október 31., amit modern csillagászati számítások is igazolnak. A Zhou-korból, i. e. 776-ból származó Shijing (Dalok könyve) is megörökített egy napfogyatkozást – írja ismeretterjesztő cikkében a chinaculture.org

Az úgynevezett Bur-Sagalei napfogyatkozást az asszír feljegyzések röviden úgy írták le, hogy „a Nap elhomályosult”. Modern számítások szerint i. e. 763. június 15-én történt, és ma is fontos támpont az ókori Közel-Kelet időrendjének meghatározásában

– olvasható a Britannica enciklopédián.