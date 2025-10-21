Ezek a legismertebb napfogyatkozások a világtörténelemben!

Jövőre újabb napfogyatkozás várható. Ezen csillagászati jelenségek megfigyelése és dokumentálása évezredek óta része az emberiség közös kulturális és tudományos történetének, életének.
Az első napfogyatkozás története
A legkorábbi napfogyatkozás rekonstrukciója i. e. 3340. november 30-ához köthető. Az írországi Loughcrew Cairn L megalitikus komplexumban spirál- és kör alakú kőkarcolatokat találtak, amelyeket egyes kutatók csillagászati jelenség – talán egy ősi napfogyatkozás – megörökítésének tartanak. Bár a NASA történeti anyagai is említik ezt az esetet, az értelmezés vitatott, mivel a csillagászati számítások több ezer évre visszanyúlva nehezen bizonyíthatóak, gyakran következtetésekből, elődeink fennmaradt emlékeinek helyes, illetve helytelen értelmezéséből fakadhatnak.
Amikor a „mennyei kutyák” megeszik a Napot – hiedelmek a napfogyatkozásról
A napfogyatkozás az ókorban már írásos formában is megjelent. A teljes napfogyatkozásról fennmaradt legkorábbi írásos feljegyzés Kínából származik. A császári udvar két királyi csillagásza, Hi és Ho tudta, hogy napfogyatkozás várható i. e. 2137. október 22-én.
– írja a The New York Times.
Egy ugariti agyagtábla i. e. 1375. május 3-áról számol be egy majdnem teljes fogyatkozásról, amikor „a Nap eltűnt újhold napján”. Egy 1989-es tanulmány azonban csillagászati számítások alapján i. e. 1223. március 5-ét javasolja valós dátumként. Ez a feljegyzés kulcsfontosságú forrás a napfogyatkozások a történelemben vizsgálatához, és az egyik legismertebb régészeti bizonyíték – olvasható az Egyesült Államok Nemzeti Légköri Kutatóközpontjának a honlapján.
Az irodalmi hagyományban is megjelentek a jelenségek: a Homérosz Odüsszeiájában szereplő verssort sokan egy teljes napfogyatkozás költői leírásának tekintik. A NASA Solar Eclipse kiadványa szerint i. e. 1178. április 16-án történhetett az esemény
Napfogyatkozás az ókori civilizációkban
A Shang-kori Kínából származó jóscsont-feliratok több nap- és holdfogyatkozást rögzítettek. Az egyik legpontosabb dátum i. e. 1161. október 31., amit modern csillagászati számítások is igazolnak. A Zhou-korból, i. e. 776-ból származó Shijing (Dalok könyve) is megörökített egy napfogyatkozást – írja ismeretterjesztő cikkében a chinaculture.org
Az úgynevezett Bur-Sagalei napfogyatkozást az asszír feljegyzések röviden úgy írták le, hogy „a Nap elhomályosult”. Modern számítások szerint i. e. 763. június 15-én történt, és ma is fontos támpont az ókori Közel-Kelet időrendjének meghatározásában
– olvasható a Britannica enciklopédián.
Az ókori író, Xenophanész feljegyezte, hogy egy Thalész nevű matematikus megjósolta egy napfogyatkozásnak a bekövetkeztét, ami Kr. e. 585-ban zajlott a médek és a lüdek között. A napfogyatkozás hatására Küaxarész méd király és Lüdia királya, Alüattész békét kötöttek– olvasható a Britannica oldalán.
A modern napfogyatkozás dokumentálása és az első felvételek
A 18. századtól a napfogyatkozás dokumentálása tudományos eszközökkel új korszakba lépett. Edmond Halley 1715-ben elkészítette az első részletes előrejelző térképet a londoni napfogyatkozásról, ami a modern csillagászati számítások alapjává vált – olvasható a Wikipedia oldalán.
1851. július 28-án Königsbergben Julius Berkowski készítette el az első fotót a napfogyatkozásról — egy 84 másodperces expozícióval készült dagerrotípiát, amely máig mérföldkőnek számít – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán megjelent írásban.
- 1900. május 28-án Nevil Maskelyne Észak-Karolinában rögzítette filmen az első felvételt a napfogyatkozásról, ami a mai napig fennmaradt és most ön is megnézheti a történelem egy maradandó mérföldkövét.