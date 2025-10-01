Mit rejteget a születésnapos NASA? Tíz elképesztő történet

Az űrügynökség neve összeforrt a holdraszállással, a legendás Apollo-programmal, a Hubble-űrteleszkóppal, valamint a Mars-járókkal. A NASA küldetése ugyanakkor nem csak az űr meghódításáról szól: kutatásai és fejlesztései rengeteg olyan technológiai újítást adtak az emberiségnek, amelyek ma már a mindennapok részei.
1. Miért jött létre a NASA?
A NASA megalapítása közvetlen válasz volt a Szputnyik–sokkra: 1957-ben a Szovjetunió fellőtte az első műholdat, a Szputnyik–1-et. Az Egyesült Államok így létrehozta a NASA-t, hogy felvegye a versenyt a hidegháborús űrversenyben.
2. Mit jelent a NASA rövidítés?
A név a National Aeronautics and Space Administration rövidítése, magyarul Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal.
3. Több mint 60 éve indít missziókat
A NASA 1958 óta több száz sikeres űrmissziót hajtott végre, köztük a legendás Apollo-programot, amely az első embert juttatta a Holdra.
4. Az Apollo–11 és a holdraszállás
1969. július 20-án Neil Armstrong és Buzz Aldrin a NASA Apollo–11 küldetésének keretében lépett a Hold felszínére – ezzel az emberiség történetének egyik legnagyobb teljesítményét érték el.
5. A Hubble-űrtávcső
A NASA 1990-ben bocsátotta fel a Hubble-űrteleszkópot, amely azóta is lélegzetelállító képekkel és fontos tudományos felfedezésekkel szolgál az univerzumról.
6. Mars-járók nyomában
A NASA több Mars-járót is a vörös bolygóra küldött – köztük a Curiosity és a Perseverance nevű rovereket –, amelyek vizsgálják a bolygó felszínét és az élet nyomainak lehetőségét.
7. Nem csak űrkutatás
Kevesen tudják, de a NASA kutatásai a mindennapi életben is hasznosak: a memóriahab, a vezeték nélküli fülhallgató vagy éppen a tűzálló anyagok mind a NASA fejlesztéseinek köszönhetők.
8. A Nemzetközi Űrállomás
A NASA kulcsszerepet játszik a Nemzetközi Űrállomás (ISS) működésében, amely 2000 óta folyamatosan lakott, és az emberiség legnagyobb közös tudományos projektje.
9. A jövő: Artemis-program
A NASA jelenlegi legnagyobb vállalása az Artemis-program, amelynek célja, hogy újra embereket juttasson a Holdra, majd előkészítse az emberes Mars-utazást.
10. A NASA költségvetése
A NASA éves költségvetése jelenleg 25 milliárd dollár körül mozog – ez az Egyesült Államok teljes költségvetésének kevesebb mint 0,5 százaléka, mégis óriási tudományos és technológiai hatással van az egész világra.