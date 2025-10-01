Mit rejteget a születésnapos NASA? Tíz elképesztő történet

Hírlevél

Hatvankilenc évvel ezelőtt, 1958. október 1-jén hivatalosan is megkezdte működését a NASA, az Egyesült Államok nemzeti űrügynöksége. A szervezet megalapítása válasz volt a Szovjetunió által indított űrversenyre: egy évvel korábban, 1957-ben pályára állt a világ első műholdja, a Szputnyik–1. Az amerikaiak nem akartak lemaradni, így jött létre a NASA, amely azóta is meghatározó szereplője a világűr kutatásának.
Az űrügynökség neve összeforrt a holdraszállással, a legendás Apollo-programmal, a Hubble-űrteleszkóppal, valamint a Mars-járókkal. A NASA küldetése ugyanakkor nem csak az űr meghódításáról szól: kutatásai és fejlesztései rengeteg olyan technológiai újítást adtak az emberiségnek, amelyek ma már a mindennapok részei.

Az évforduló alkalmából most összegyűjtöttünk 10 érdekességet a NASA történetéből, amelyek bemutatják, hogyan vált az emberiség egyik legfontosabb tudományos és technológiai intézményévé.

1. Miért jött létre a NASA?

A NASA megalapítása közvetlen válasz volt a Szputnyik–sokkra: 1957-ben a Szovjetunió fellőtte az első műholdat, a Szputnyik–1-et. Az Egyesült Államok így létrehozta a NASA-t, hogy felvegye a versenyt a hidegháborús űrversenyben.

2. Mit jelent a NASA rövidítés?

A név a National Aeronautics and Space Administration rövidítése, magyarul Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal.

A supernova in the Large Magellanic Cloud, which lies about 160,000 light years from Earth. SNR 0509-67.5 This composite image contains X-ray data from Chandra (green and blue) that show heated material in the center of a shell generated by a supernova ex
Napkitörés
ISS Lunar Transit International Space Station Moon Pennsylvania USA York The International Space Station, with a crew of six onboard, is seen in silhouette as it transits the Moon at roughly five miles per second, Saturday, Dec. 2, 2017, in Manchester Tow
Atlas
Hubble Space Telescope This image of the Crab Nebula combines data from five different telescopes. It is know as the expanding gaseous remnant from a star that self-detonated as a supernova, briefly shining as brightly as 400 million suns.
Holdárnyék
Szaturnusz
Jupiter
LEDA 71392 UGC 12591 This NASA/ESA Hubble Space Telescope image showcases the remarkable galaxy UGC 12591. Classified as an S0/Sa galaxy, UGC 12591 sits somewhere between a lenticular and a spiral. It lies just under 400 million light-years away from us i
Jupiter
Szaturnusz
Földkelte a Holdon
Galéria: Válogatás a NASA leglátványosabb fotói közül
1/12
This composite image contains X-ray data from Chandra (green and blue) that show heated material in the center of a shell generated by a supernova explosion. Optical data from Hubble show the glowing pink rim, which is ambient gas being shocked by the blast wave from the supernova, as well as the surrounding star field. The Type Ia supernova that resulted in the creation of this remnant would have been visible from Earth some 400 years ago.

3. Több mint 60 éve indít missziókat

A NASA 1958 óta több száz sikeres űrmissziót hajtott végre, köztük a legendás Apollo-programot, amely az első embert juttatta a Holdra.

4. Az Apollo–11 és a holdraszállás

1969. július 20-án Neil Armstrong és Buzz Aldrin a NASA Apollo–11 küldetésének keretében lépett a Hold felszínére – ezzel az emberiség történetének egyik legnagyobb teljesítményét érték el.

5. A Hubble-űrtávcső

A NASA 1990-ben bocsátotta fel a Hubble-űrteleszkópot, amely azóta is lélegzetelállító képekkel és fontos tudományos felfedezésekkel szolgál az univerzumról.

6. Mars-járók nyomában

A NASA több Mars-járót is a vörös bolygóra küldött – köztük a Curiosity és a Perseverance nevű rovereket –, amelyek vizsgálják a bolygó felszínét és az élet nyomainak lehetőségét.

7. Nem csak űrkutatás

Kevesen tudják, de a NASA kutatásai a mindennapi életben is hasznosak: a memóriahab, a vezeték nélküli fülhallgató vagy éppen a tűzálló anyagok mind a NASA fejlesztéseinek köszönhetők.

8. A Nemzetközi Űrállomás

A NASA kulcsszerepet játszik a Nemzetközi Űrállomás (ISS) működésében, amely 2000 óta folyamatosan lakott, és az emberiség legnagyobb közös tudományos projektje.

9. A jövő: Artemis-program

A NASA jelenlegi legnagyobb vállalása az Artemis-program, amelynek célja, hogy újra embereket juttasson a Holdra, majd előkészítse az emberes Mars-utazást.

10. A NASA költségvetése

A NASA éves költségvetése jelenleg 25 milliárd dollár körül mozog – ez az Egyesült Államok teljes költségvetésének kevesebb mint 0,5 százaléka, mégis óriási tudományos és technológiai hatással van az egész világra.

