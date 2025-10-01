Mit rejteget a születésnapos NASA? Tíz elképesztő történet

Az űrügynökség neve összeforrt a holdraszállással, a legendás Apollo-programmal, a Hubble-űrteleszkóppal, valamint a Mars-járókkal. A NASA küldetése ugyanakkor nem csak az űr meghódításáról szól: kutatásai és fejlesztései rengeteg olyan technológiai újítást adtak az emberiségnek, amelyek ma már a mindennapok részei.

A NASA 1958. október 1-jén alakult meg, és azóta is a világűr kutatásának meghatározó szereplője

Az évforduló alkalmából most összegyűjtöttünk 10 érdekességet a NASA történetéből, amelyek bemutatják, hogyan vált az emberiség egyik legfontosabb tudományos és technológiai intézményévé.

1. Miért jött létre a NASA?

A NASA megalapítása közvetlen válasz volt a Szputnyik–sokkra: 1957-ben a Szovjetunió fellőtte az első műholdat, a Szputnyik–1-et. Az Egyesült Államok így létrehozta a NASA-t, hogy felvegye a versenyt a hidegháborús űrversenyben.

2. Mit jelent a NASA rövidítés?

A név a National Aeronautics and Space Administration rövidítése, magyarul Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal.