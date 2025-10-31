A NASA-nál elszakadt a cérna, ezt üzenték Kim Kardashiannek

A NASA megerősítette: az 1969-es holdra szállás nem legenda, hanem történelmi tény. A szervezet azért volt kénytelen reagálni, mert Kim Kardashian a „The Kardashians” című műsor legújabb epizódjában kijelentette, hogy „a Holdra szállás soha nem történt meg” – írja a BBC.

Kim Kardashian kijelentései után a NASA ismét kénytelen volt megvédeni a holdra szállás hitelességét — a szervezet egyetlen poszttal tette helyre az összeesküvés-elméleteket.

Fotó: Instagram/Kimkardashian

Buzz Aldrin nevét is belekeverte – a NASA gyorsan reagált a vádakra

A valóságshow-sztár egy beszélgetés során Buzz Aldrin nevét is emlegette, azt állítva, hogy az űrhajós „több interjúban is elismerte”, hogy a küldetés kamu volt. Bár a forrás bizonytalan, a NASA nem hagyta annyiban.

„Igen, jártunk a Holdon — hatszor is!” — írta Sean Duffy, a NASA megbízott igazgatója az X-en, közvetlenül megjelölve Kim Kardashiant.

A bejegyzésben a szervezet az Artemis-programot is népszerűsítette, amely Donald Trump elnöksége alatt indult újra, és célja, hogy ismét embert küldjön a Holdra. „Megnyertük az előző űrversenyt, és ezt is meg fogjuk nyerni” — írta Duffy.

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

A sztár azonban nem hátrált meg: visszaírt a NASA-nak, és a 3I/Atlas nevű intersztelláris objektumról kérdezett, amelyet a csillagászok szerint a valaha megfigyelt legrégebbi üstökösnek tartanak.

A NASA végül meghívta Kim Kardashiant a Kennedy Űrközpontba, hogy élőben láthassa az Artemis-misszió indulását.

A Institute of Physics közleménye szerint: „Minden egyes érv, amely a NASA által meghamisított holdra szállást állítja, már régen meg lett cáfolva.”

A holdra szállás története

Többen még ma is kétségbe vonják, hogy valóban megtörtént — pedig 1969. július 20-án az Apollo–11 holdkompja sikeresen leszállt a Nyugalom Tengerén. Neil Armstrong és Buzz Aldrin ekkor váltak az emberiség történetének első „holdjáróivá”.