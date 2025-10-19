Teherautó méretű tárgy zuhant egy nő kertjébe

A nő szerint a zuhanó eszköz hatalmas volt, akár egy teherautó, a hozzá tartozó ejtőernyő pedig legalább harminc láb (közel 10 méter) átmérőjű lehetett. Mivel nem tudta, mit tegyen, értesítette a helyi seriffet, aki megerősítette, hogy az eszköz valóban a NASA tulajdona – írja a Futurism.

A NASA rejtélyes tárgya egy búzamezőn lnadolt.

Fotó: Pixabay

A NASA titka a búzamezőn landolt

Később a NASA Columbia Tudományos Léggömb Létesítményének munkatársai felvették vele a kapcsolatot. Elmondták, hogy a szerkezet egy Új-Mexikóból indított kutatási ballonhoz tartozott. Ezek a ballonok általában 30 kilométeres magasságig emelkednek, és csillagászati megfigyeléseket végeznek.

A berendezés távcsövekkel vizsgálja a csillagokat, galaxisokat és fekete lyukakat.

A baleset idején a kormányzati leállás miatt a NASA nem frissítette hivatalos oldalát. Nem világos, hogy a leállás befolyásolta-e a ballon irányítását vagy a visszatérését. A NASA később helyreállító csapatot küldött, hogy begyűjtse az elszabadult eszközt. A nő az esetet „szürreális, de nagyon menő élménynek” nevezte, és örül, hogy részese lehetett egy ilyen különleges történetnek.

