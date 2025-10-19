Hírlevél

NASA

Teherautó méretű tárgy zuhant egy nő kertjébe

Egy texasi nőnek különös élményben volt része, amikor egy hatalmas fémdarab zuhant le az égből a szomszédja búzamezejére. A tárgyon NASA-logók és ejtőernyők voltak, ami rögtön felkeltette a figyelmét.
A nő szerint a zuhanó eszköz hatalmas volt, akár egy teherautó, a hozzá tartozó ejtőernyő pedig legalább harminc láb (közel 10 méter) átmérőjű lehetett. Mivel nem tudta, mit tegyen, értesítette a helyi seriffet, aki megerősítette, hogy az eszköz valóban a NASA tulajdona írja a Futurism.

NASA
A NASA rejtélyes tárgya egy búzamezőn lnadolt.
Fotó: Pixabay

A NASA titka a búzamezőn landolt

Később a NASA Columbia Tudományos Léggömb Létesítményének munkatársai felvették vele a kapcsolatot. Elmondták, hogy a szerkezet egy Új-Mexikóból indított kutatási ballonhoz tartozott. Ezek a ballonok általában 30 kilométeres magasságig emelkednek, és csillagászati megfigyeléseket végeznek. 

A berendezés távcsövekkel vizsgálja a csillagokat, galaxisokat és fekete lyukakat. 

A baleset idején a kormányzati leállás miatt a NASA nem frissítette hivatalos oldalát. Nem világos, hogy a leállás befolyásolta-e a ballon irányítását vagy a visszatérését. A NASA később helyreállító csapatot küldött, hogy begyűjtse az elszabadult eszközt. A nő az esetet „szürreális, de nagyon menő élménynek” nevezte, és örül, hogy részese lehetett egy ilyen különleges történetnek.

A NASA 1958. október 1-jén kezdte meg hivatalosan is a működését. Íme 10 érdekességet a NASA történetéből, amelyek bemutatják, hogyan vált az emberiség egyik legfontosabb tudományos és technológiai intézményévé.

 

