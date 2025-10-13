A NATO atomgyakorlatot indított – Putyin szerint ez csak "színjáték"

A szervezet főtitkára, Mark Rutte elmondta, hogy ez egy „éves, rendszeres felkészülés”, amely segít abban, hogy a NATO nukleáris elrettentő képessége megbízható, biztonságos és hatékony maradjon.
A NATO hadgyakorlatozik
A sajtóértesülések szerint Németország több vadászbombázót is küldött, köztük amerikai atomfegyverek hordozására alkalmas Tornadókat, valamint Eurofightereket. Szerepet vállalnak Svédország és Finnország gépei is – a svéd Gripenek és a finn F/A-18 Hornetek szintén részt vesznek a gyakorlatban.
Az Egyesült Államok is csatlakozik a művelethez, amely október 24-én zárul.
A Steadfast Noon során nem használnak valódi atomfegyvereket, de a személyzet és a repülőgépek a nukleáris válaszlépések szimulációját gyakorolják.
Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Tucker Carlsonnak adott interjúban hangsúlyozta:
Oroszország nem készül támadásra a NATO ellen – ennek semmi értelme.
A Kreml szerint a nyugati politikusok szándékosan ijesztgetik a lakosságukat a „kitalált orosz fenyegetéssel”, hogy eltereljék a figyelmet a saját belső problémáikról. Putyin hozzátette:
Az okos emberek pontosan tudják, hogy ez mind csak egy nagy blöff.
Moszkva az utóbbi években többször figyelmeztetett a NATO példátlan aktivitására az orosz határok közelében, amelyet a szövetség „az orosz agresszió visszatartásának” nevez.
Az orosz vezetés azonban többször is leszögezte: Oroszország senkit sem fenyeget, de nem hagyja figyelmen kívül a saját érdekeit veszélyeztető katonai mozgásokat Európában.