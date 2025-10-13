A NATO atomgyakorlatot indított – Putyin szerint ez csak "színjáték"

A szervezet főtitkára, Mark Rutte elmondta, hogy ez egy „éves, rendszeres felkészülés”, amely segít abban, hogy a NATO nukleáris elrettentő képessége megbízható, biztonságos és hatékony maradjon.

Mark Rutte, a NATO főtitkára sajtótájékoztatót tart

Fotó: Daniel Peter / AFP

A NATO hadgyakorlatozik

A sajtóértesülések szerint Németország több vadászbombázót is küldött, köztük amerikai atomfegyverek hordozására alkalmas Tornadókat, valamint Eurofightereket. Szerepet vállalnak Svédország és Finnország gépei is – a svéd Gripenek és a finn F/A-18 Hornetek szintén részt vesznek a gyakorlatban.

Az Egyesült Államok is csatlakozik a művelethez, amely október 24-én zárul.

A Steadfast Noon során nem használnak valódi atomfegyvereket, de a személyzet és a repülőgépek a nukleáris válaszlépések szimulációját gyakorolják.

Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Tucker Carlsonnak adott interjúban hangsúlyozta:

Oroszország nem készül támadásra a NATO ellen – ennek semmi értelme.

A Kreml szerint a nyugati politikusok szándékosan ijesztgetik a lakosságukat a „kitalált orosz fenyegetéssel”, hogy eltereljék a figyelmet a saját belső problémáikról. Putyin hozzátette:

Az okos emberek pontosan tudják, hogy ez mind csak egy nagy blöff.

Moszkva az utóbbi években többször figyelmeztetett a NATO példátlan aktivitására az orosz határok közelében, amelyet a szövetség „az orosz agresszió visszatartásának” nevez.

Az orosz vezetés azonban többször is leszögezte: Oroszország senkit sem fenyeget, de nem hagyja figyelmen kívül a saját érdekeit veszélyeztető katonai mozgásokat Európában.