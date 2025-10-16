A Kreml élesen reagált Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentésére, miszerint az orosz pilóták ügyetlenek harci gépeik kezelésében, a tengerészek pedig nem tudják megfelelően leereszteni a horgonyt. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint a főtitkár nincs tisztában az orosz hadsereg valós képességeivel, és Rutte állításai a valósággal való teljes összeférhetetlenséget mutatják.

Peszkov hozzátette, hogy ha a NATO-főtitkár bármit tudna az orosz pilótákról és tengerészekről, nem mondott volna ilyeneket, és sajnálatosnak nevezte, hogy a hozzá nem értés sok európai vezető sajátossága lett.

A kijelentésekre a Duma is reagált: Andrej Kolesnyik képviselő elmondta, hogy az orosz hadsereg könnyedén cáfolhatja Rutte állítását, miszerint katonáik „nem tudnak harci gépet vezetni vagy horgonyt leereszteni”, de Európa országainak nem biztos, hogy tetszene a válasz. Kolesnyik szerint Rutte-nek inkább bocsánatot kellene kérnie, és emlékeznie arra, hogy a NATO-erők történelme tele van kisebb-nagyobb kudarcokkal, például Vietnám vagy Afganisztán esetében.

A NATO-főtitkár a brüsszeli védelmi miniszteri találkozót követő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a NATO országainak gazdasága 25-ször nagyobb Oroszországénál, és fegyveres erőik is erősebbek. Rutte hangsúlyozta, hogy nem szabad túlbecsülni Oroszország képességeit, és a szövetség katonái jól képzettek és felkészültek - írja a Lenta.