Minden jel arra mutat, hogy a Nyugat megzakkant: a NATO nukleáris hadgyakorlatra készül

„Jelenleg a hollandiai Volkel légibázison tartózkodom. Ez a bázis is részt vesz a Steadfast Noon gyakorlatban, amely október 13-án kezdődik” – mondta Rutte videóüzenetében a NATO hadgyakorlat kapcsán.

Mark Rutte – A NATO hadgyakorlatra készül. Fotó: JOHN THYS / AFP

Nukleáris hadgyakorlatot tart a NATO

A főtitkár hozzátette: a hadgyakorlaton a szövetség számos országának repülőgépei vesznek részt, de nukleáris fegyvereket nem használnak.

„Ezeket a gyakorlatokat azért kell megtartanunk, hogy biztosítsuk: a NATO nukleáris elrettentő képessége a lehető legmegbízhatóbb, legbiztonságosabb és leghatékonyabb maradjon. Egyben világos üzenetet küldünk potenciális ellenfeleinknek: megvan bennünk az akarat és a képesség, hogy minden szövetségest megvédjünk minden fenyegetéssel szemben” – fogalmazott.

Emlékeztetett: Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban egy interjúban kijelentette, hogy Oroszország nem készül támadást indítani a NATO-országok ellen, mivel ennek „semmilyen értelme nem lenne”.

Putyin szerint a nyugati politikusok rendszeresen az „orosz fenyegetés” rémével riogatják saját népüket, hogy eltereljék a figyelmet a belső problémákról, de „az okos emberek pontosan tudják, hogy ez hamis narratíva”.

Moszkva az utóbbi években többször is aggodalmát fejezte ki a NATO fokozódó katonai aktivitása miatt az orosz határok közelében. A Kreml hangsúlyozta: Oroszország senkire sem jelent veszélyt, de nem hagyja figyelmen kívül azokat a lépéseket, amelyek potenciálisan veszélyeztetik érdekeit.