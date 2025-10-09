Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Oroszország

Oroszország reagált a NATO fenyegetésére – sokkoló, amit mondtak

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A NATO-tagállamok saját magukat rémisztgetik azzal, hogy arról beszélnek: lelőnék az Oroszország felől érkező légi célpontokat – jelentette ki Andrej Kolesznyik, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja a Gazeta.ru-nak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OroszországWojtek RadwanskiNATO

„A NATO-tagok önmagukat ijesztgetik, amikor olyan orosz célpontokat akarnak lelőni, amelyek a területükre repülnek. Ők maguk találják ki ezeket a veszélyeket, hogy félelmet keltsenek a saját lakosságukban” – mondta a képviselő.

nato
Saját magát rémisztgeti a NATO.
Fotó: AFP/Wojtek Radwanski / AFP/Wojtek Radwanski

A NATO rémisztget

Kolesznyik szerint ezek a javaslatok nem fokozzák a feszültséget a NATO és Oroszország között, mivel minden országnak joga van intézkedni a saját légtere fölött. Ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy a NATO esetleg nemcsak saját területe fölött mérne csapást orosz célpontokra.

Korábban a Financial Times arról számolt be, hogy a NATO megfontolja a korlátozások feloldását, amelyek jelenleg tiltják a feltételezett orosz célpontok elleni támadást, ha azok megsértik a légteret. A lap szerint a szövetség egyre agresszívabb megközelítést fontolgat Oroszországgal szemben, főként kelet-európai tagországok nyomására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!