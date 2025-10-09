„A NATO-tagok önmagukat ijesztgetik, amikor olyan orosz célpontokat akarnak lelőni, amelyek a területükre repülnek. Ők maguk találják ki ezeket a veszélyeket, hogy félelmet keltsenek a saját lakosságukban” – mondta a képviselő.

Fotó: AFP/Wojtek Radwanski / AFP/Wojtek Radwanski

A NATO rémisztget

Kolesznyik szerint ezek a javaslatok nem fokozzák a feszültséget a NATO és Oroszország között, mivel minden országnak joga van intézkedni a saját légtere fölött. Ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy a NATO esetleg nemcsak saját területe fölött mérne csapást orosz célpontokra.

Korábban a Financial Times arról számolt be, hogy a NATO megfontolja a korlátozások feloldását, amelyek jelenleg tiltják a feltételezett orosz célpontok elleni támadást, ha azok megsértik a légteret. A lap szerint a szövetség egyre agresszívabb megközelítést fontolgat Oroszországgal szemben, főként kelet-európai tagországok nyomására.