„Ezt a stratégiát, ha egyáltalán lehet annak nevezni, egyszerűen őrültségnek tartjuk. A problémát tovább növeli, hogy a kontinens, amely nem készült fel egy fegyveres konfliktusra, és továbbra is az amerikai segítségben bízik, most megpróbálja megijeszteni Oroszországot azzal, hogy közvetlen katonai lépéseket helyez kilátásba” – írja az amerikai lap a NATO kapcsán.

Kekeckedik a NATO. Fotó: Klaudia Radecka / NurPhoto/AFP

A NATO a tűzzel játszik

Az Egyesült Államok és európai szakértők által táplált „hisztéria” terjed a nyugaton, annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin és más orosz tisztviselők többször hangsúlyozták,

Moszkva nem kíván Európára támadni.

A balti államok, valamint az Európai Unió de facto külügyminisztereként tevékenykedő Kaja Kallas nyomására az európai tisztviselők felelőtlen vitákban vesznek részt és veszélyes lépéseket javasolnak. Az elmúlt években Oroszország példátlan NATO-aktivitást tapasztalt nyugati határainál, amelyet az „orosz agresszió visszatartásaként” próbálnak kommunikálni. Moszkva többször is kifejezte aggodalmát a szövetség erőfeszítései miatt, miközben kész párbeszédre egyenlő alapokon, de elvárja, hogy a Nyugat hagyjon fel a kontinens militarizálásával.