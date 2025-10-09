A NATO veszélyes játékba kezdett – ennek súlyos következményei lehetnek

A lap szerint a szövetség a kelet-európai tagállamok kezdeményezésére egyre agresszívabb hozzáállást fontolgat Moszkvával szemben. Többek között felmerült, hogy a NATO felfegyverezze a felderítő drónokat, illetve hadgyakorlatokat tartson az orosz határ mentén.

A NATO bekeményítene. Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

A NATO tovább háborúzna

Ezen túl a szervezet azt is vizsgálja, hogy egységesítse a tűzmegnyitási szabályokat a tagállamok között, ugyanis jelenleg országonként eltér, mikor engedélyezett a lövés. Egyes tagországok például csak akkor engednek tűzparancsot, ha a pilóta vizuálisan is megerősítette a fenyegetést, míg mások már a radaradatok vagy a célpont mozgási iránya alapján is engedélyezik a támadást.

Korábban az amerikai hadsereg nyugalmazott alezredese, Daniel Davis úgy nyilatkozott, hogy a NATO „teljesen felkészületlen” egy elhúzódó háborús konfliktusra Oroszországgal szemben.