Trump keményen odacsapott az egyik NATO-országnak

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tartott pénteki találkozóján élesen kritizálta Spanyolországot, amiért az nem emelte védelmi kiadásait az öt százalékos GDP-szintre, mint más NATO-tagországok. „Spanyolország nem volt lojális a NATO-hoz. Fegyelmezésre van szükség” – jelentette ki, és felidézte, hogy korábban a spanyol kizárás lehetőségét is felvetette az észak-atlanti szövetségből.

A tárgyaláson Trump és Volodimir Zelenszkij Ukrajna Tomahawk rakétákért felajánlott drónjairól is egyeztetett. Trump elmondta, hogy az Egyesült Államoknak magának is szüksége van a rakétákra, és reméli, a konfliktus diplomáciai úton is lezárható. A budapesti orosz–amerikai csúcsról szólva Trump közölte: a találkozó Putyinnal valószínűleg kétoldalú lesz, Zelenszkij a háttérből követi majd a folyamatot.