Retteghet Putyin: brutális fejlesztésekbe kezd a NATO Ukrajna támogatásával

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét - jelentette ki szerdán Brüsszelben a szervezet főtitkára.
NATORuttehadsereghaderő

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatóján közölte: a NATO növeli a védelmi beruházásokat, fokozza védelmi termelést és Ukrajna támogatását.

nato
Mark Rutte, a NATO főtitkára

Készül a NATO

„Hadseregeink rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel és felhatalmazással, és alkalmazkodnak a szükséges igényekhez” – fogalmazott Rutte, majd úgy folytatta: „megteszünk minden szükséges lépést haderőnk képességének erősítésére, hogy akik próbára tehetnek bennünket, azok számára ez ne legyen kifizetődő, valamint azért, hogy világossá tegyük elszántságunkat minden lehetséges ellenféllel szemben”.

