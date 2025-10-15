Retteghet Putyin: brutális fejlesztésekbe kezd a NATO Ukrajna támogatásával

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatóján közölte: a NATO növeli a védelmi beruházásokat, fokozza védelmi termelést és Ukrajna támogatását.

Mark Rutte, a NATO főtitkára

Készül a NATO

„Hadseregeink rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel és felhatalmazással, és alkalmazkodnak a szükséges igényekhez” – fogalmazott Rutte, majd úgy folytatta: „megteszünk minden szükséges lépést haderőnk képességének erősítésére, hogy akik próbára tehetnek bennünket, azok számára ez ne legyen kifizetődő, valamint azért, hogy világossá tegyük elszántságunkat minden lehetséges ellenféllel szemben”.