Vízbe vezetett egy balga turistát a Google Maps – videó

A fiatal nő, Wiktoria Guzenda az olasz lagúnák városában sétált, miközben telefonján követte a navigáció utasításait – írja a Daily Mail. A romantikus utcácskák és hidak labirintusában azonban a térkép egy kevésbé szerencsés útvonalat választott számára, egyenesen a csatornába vezette. A navigációs probléma eredménye vízbe esés lett.

A navigációs probléma miatt vízbe esett a lengyel nő

Fotó: TikTok

Sokan kinevették a navigációs probléma miatt

A fiatal nő az esetről videót is készített, amit a TikTok-on osztott meg. A felvételen látható, ahogy Guzenda a Google Maps „menjen tovább egyenesen” utasítását követve lemegy egy kőlépcsőn, majd belecsúszik a vízbe.

Amikor a Google Maps azt mondja, menj egyenesen, de te Velencében vagy – írta a poszthoz.

A videó gyorsan elterjedt, és több mint 250 ezer lájkot, valamint rengeteg kommentet hozott. Sokan kinevették, mások viszont védelmükbe vették.

Velence utcái és csatornái minden évben több millió turistát vonzanak, és nem kevés közülük a vízben köt ki. A város útjai ugyanis nem mindig egyértelműek, sok helyen a járda hirtelen lépcsőbe vagy vízbe torkollik, ami a digitális térképeket is gyakran összezavarja.

Wiktoria szerencsére kisebb zúzódásokkal megúszta az esetet, és tanult belőle.

Legközelebb inkább a szememre hagyatkozom, nem a telefonomra – vélekedett.

A közelmúltban az Origo is beszámolt arról, hogy a ChatGPT átvert turistákat.