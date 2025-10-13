Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Google Maps

Vízbe vezetett egy balga turistát a Google Maps – videó

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A modern technológia sok mindent megkönnyít, de néha éppen akkor okoz bajt, amikor a legkevésbé számítunk rá. Egy lengyel turista a napokban a saját bőrén tapasztalta meg Velencében, hogy milyen egy navigációs probléma, amit a Google Maps idéz elő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Google MapsVelenceturista

A fiatal nő, Wiktoria Guzenda az olasz lagúnák városában sétált, miközben telefonján követte a navigáció utasításait – írja a Daily Mail. A romantikus utcácskák és hidak labirintusában azonban a térkép egy kevésbé szerencsés útvonalat választott számára, egyenesen a csatornába vezette. A navigációs probléma eredménye vízbe esés lett. 

A navigációs probléma miatt vízbe esett a lengyel nő – Fotó: TikTok
A navigációs probléma miatt vízbe esett a lengyel nő
Fotó: TikTok

Sokan kinevették a navigációs probléma miatt

A fiatal nő az esetről videót is készített, amit a TikTok-on osztott meg. A felvételen látható, ahogy Guzenda a Google Maps „menjen tovább egyenesen” utasítását követve lemegy egy kőlépcsőn, majd belecsúszik a vízbe.

Amikor a Google Maps azt mondja, menj egyenesen, de te Velencében vagy – írta a poszthoz. 

A videó gyorsan elterjedt, és több mint 250 ezer lájkot, valamint rengeteg kommentet hozott. Sokan kinevették, mások viszont védelmükbe vették. 

@para.we.wroclawiu Ig: wika.we.wroclawiu ✨ Welcome in my life. Plan na tego tiktoka był zupełnie inny… #venice #funny #fy ♬ original sound - Blake Floyd 🦆

Velence utcái és csatornái minden évben több millió turistát vonzanak, és nem kevés közülük a vízben köt ki. A város útjai ugyanis nem mindig egyértelműek, sok helyen a járda hirtelen lépcsőbe vagy vízbe torkollik, ami a digitális térképeket is gyakran összezavarja.

Wiktoria szerencsére kisebb zúzódásokkal megúszta az esetet, és tanult belőle.

Legközelebb inkább a szememre hagyatkozom, nem a telefonomra – vélekedett. 

A közelmúltban az Origo is beszámolt arról, hogy a ChatGPT átvert turistákat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!