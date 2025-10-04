Milliók bámulják a kutyaként járó nőt – videó

Alexia Kraft de la Saulx neve mára ismertté vált az online térben. A négykézláb járás gyakorlata nemcsak fitnesztrend, hanem kulturális és spirituális élmény is lehet, amit az internet és a közösségi média villámgyorsan felkapott.

Négykézláb járó nő robbantotta fel az Őrület hegyeit

Négykézláb járó nő hódítja meg az internetet

Egy nő, Alexia Kraft de la Saulx, különleges mozgásformával lett internetes sztár: négykézláb jár, mint egy állat, és mindezt rendszeresen megosztja követőivel. Az Instagramon @alexias.films néven találják meg rajongói, akik már több mint 181 ezren követik minden lépését.

A nő által gyakorolt mozgás a quadrobics, amelyben az emberek állatok mozdulatait utánozzák.

Vágtáznak, ugrálnak és négykézláb haladnak, miközben intenzíven dolgoztatják törzsizmaikat. A fitnesz világában újdonságnak számít, mert nem igényel semmilyen eszközt, mégis hatékonyan fejleszti a koordinációt, az egyensúlyt és az erőnlétet.

Alexia három éve kezdett bele, és azóta videóit több mint 80 millióan látták. Gyerekkorában a természet közelsége formálta, ám amikor városba költözött, úgy érezte, egyre távolabb kerül eredeti énjétől.

A quadrobics révén ismét kapcsolatot talált, miközben hat évig dokumentumfilmes készségeit is fejlesztette. Végül azonban felismerte, hogy a hagyományos 9-től 5-ig tartó munka sosem az ő útja volt.

A négykézláb járó nő edzései ma már fitneszrajongók és közösségi média felhasználók tízezreit inspirálják. Egyesek szerint a quadrobics nemcsak edzés, hanem spirituális tapasztalat is, amely visszavisz a természet ritmusába – számolt be a nem mindennapi kalandokról a Daily Star.