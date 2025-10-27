87 éves a szintetikus anyag, ami mindent megváltoztatott

A nejlon története 87 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az amerikai DuPont vegyipari vállalat feltalálta az első kereskedelmileg életképes szintetikus szálat. A forradalmi újítást 1938 október 27-én mutatták be New Yorkban. A nejlon elődje, a rayon „mesterséges selyemként” volt ismert, de a nejlon önálló anyagként jelent meg, amely erős, rugalmas, könnyű és penészálló. A feltalálása nemcsak a divatot forradalmasította, hanem a vegyipart is – számol be a Science History Institute oldalán közzétett tanulmány.

A nejlon forradalmasította a divatot (illusztráció) - Fotó: CLAUDIO BRESCIANI / TT NEWS AGENCY

Nejlon: a szintetikus csoda születése

A DuPont laboratóriumaiban Wallace H. Carothers vezette a poliamidok kutatását, miközben a fiatal tehetségek gőzerővel dolgoztak a szálak ipari előállításának stabilizálásán.

1939-ben megjelentek az első korlátozott szállítmányok, majd 1940 májusára a nejlonharisnyák már széles körben elérhetővé váltak – óriási profitot generálva a teljes harisnyapiac 30 százalékát biztosító DuPontnak.

Háború és nejlonlázadások

A nők azonban nem sokáig élvezhették az új harisnyákat, ugyanis amikor az Egyesült Államok Pearl Harbor megtámadása után 1941 decemberében hadba lépett, a DuPont-gyárak átálltak a katonai felszerelések – ejtőernyők, sátrak, kötelek – gyártására. A DuPont a háború vége után csupán nyolc nappal bejelentette, hogy újrakezdi a harisnyák készítését.

A példátlanul nagy kereslet miatt valóságos „nejlonlázadások” törtek ki: a vásárlók szó szerint verekedtek a harisnyákért az áruházakban.

A nejlon nemcsak a ruházatban, hanem háztartási és ipari termékekben is forradalmi újítás volt: a 20. század második felétől a hétköznapok szerves részévé vált. Bár a természetes anyagok előretörése csökkentette népszerűségét, a mai napig megtalálható ruhákban, szőnyegekben, fogkefékben, hangszerekben és számtalan más eszközben,

Érdekességek, amiket kevesen tudnak a nejlonról