87 éves a szintetikus anyag, ami mindent megváltoztatott

A nejlon története 87 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az amerikai DuPont vegyipari vállalat feltalálta az első kereskedelmileg életképes szintetikus szálat. A forradalmi újítást 1938 október 27-én mutatták be New Yorkban. A nejlon elődje, a rayon „mesterséges selyemként” volt ismert, de a nejlon önálló anyagként jelent meg, amely erős, rugalmas, könnyű és penészálló. A feltalálása nemcsak a divatot forradalmasította, hanem a vegyipart is – számol be a Science History Institute oldalán közzétett tanulmány.
Nejlon: a szintetikus csoda születése
A DuPont laboratóriumaiban Wallace H. Carothers vezette a poliamidok kutatását, miközben a fiatal tehetségek gőzerővel dolgoztak a szálak ipari előállításának stabilizálásán.
1939-ben megjelentek az első korlátozott szállítmányok, majd 1940 májusára a nejlonharisnyák már széles körben elérhetővé váltak – óriási profitot generálva a teljes harisnyapiac 30 százalékát biztosító DuPontnak.
Háború és nejlonlázadások
A nők azonban nem sokáig élvezhették az új harisnyákat, ugyanis amikor az Egyesült Államok Pearl Harbor megtámadása után 1941 decemberében hadba lépett, a DuPont-gyárak átálltak a katonai felszerelések – ejtőernyők, sátrak, kötelek – gyártására. A DuPont a háború vége után csupán nyolc nappal bejelentette, hogy újrakezdi a harisnyák készítését.
A példátlanul nagy kereslet miatt valóságos „nejlonlázadások” törtek ki: a vásárlók szó szerint verekedtek a harisnyákért az áruházakban.
A nejlon nemcsak a ruházatban, hanem háztartási és ipari termékekben is forradalmi újítás volt: a 20. század második felétől a hétköznapok szerves részévé vált. Bár a természetes anyagok előretörése csökkentette népszerűségét, a mai napig megtalálható ruhákban, szőnyegekben, fogkefékben, hangszerekben és számtalan más eszközben,
Érdekességek, amiket kevesen tudnak a nejlonról
- Bár az igazi „hírnevet” a harisnya hozta el a nejlonnak, nem a textil forma volt az első felhasználási módja: a DuPont által feltalált új anyaggal először fogkefesörtékben találkozhattak az emberek.
- A nejlon elnevezést több mint 400 névjavaslat előzte meg, többek közt olyanok, mint a klis (az angol silk, azaz selyem szó fordítottja) vagy a Duparooh. Ez utóbbi az angol „DuPont pulls a rabbit out of a hat” rövidítése, vagyis: A DuPont előhúz egy nyulat a kalapból.
- A ’30-as évektől a női ruhák egyre rövidebbek lettek, így egyre több selyemharisnya látszott ki alóluk – ezek viszont könnyen kiszaladtak és drágák voltak. A nők kétségbeesetten vágytak egy tartósabb és megfizethetőbb alternatívára, ami végül a nejlon lett.
- A DuPont soha nem védette le a nejlon nevet, mert nem csupán új terméknek, hanem új anyagnak tekintette – olyannak, mint a vas vagy a szén.
- Wallace H. Carothers nevéhez nemcsak a nejlon kapcsolódik, hanem a neoprén feltalálása is.