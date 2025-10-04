Bántalmaztak, megerőszakoltak egy fiatalkorút és házasságra is kényszerítették

Hírlevél

Összesen nyolc férfit ítéltek el több évtizedes börtönre. Az ítélet szerint többször is nemi erőszakot követtek el egy fiatalkorú lány ellen. Bántalmazták és szexuálisam kizsákmányolták. A fő vádlott kényszerházasság során vette el a 15 éves gyermeket, majd bántalmazta.
Felkavaró és botrányos pedofil bűncselekmény történt Angliában. Több férfit is elítéltek, mivel szexuálisan bántalmaztak, nemi erőszakot követtek el egy 15 éves kiskorú sértett ellenében. A fiatalkorú lánynak még kényszerházasságot is kellett kötnie bántalmazójával.

Nemi erőszakot követtek el egy 15 éves kiskorú sértett ellenében (illusztráció)
Nemi erőszakot követtek el egy 15 éves kiskorú sértett ellenében (illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Nemi erőszak és kényszerházasság a kiskorú ellen

A bírósági jegyzőkönyvek szerint a fő vádlott, Raja Zulqurnean, a 2000-es évek elején egy 22 éves lányt kényszerített házasságba. A muszlim vallási 

szertartáson még az a szociális munkás is jelen volt, aki a fiatalkorú lány gyámja volt, miközben akarata ellenére adták férjhez.

 Zulqurneant tíz rendbeli nemi erőszak és kilenc rendbeli szeméremsértés miatt ítélték el. Első fokon 18 év börtönt kapott, amit a fellebbviteli bíróság 23 évre súlyosbított.

A bradfordi koronabíróság további hét férfit is bűnösnek talált, akik szintén részt vettek a lány szexuális bántalmazásában. Ahmed Nadim bíró több évtizedes börtönbüntetést szabott ki rájuk.

Az ügyészség szerint a lányt legalább 18 férfi használta ki, de hozzátették: ez csak „a jéghegy csúcsa”. Számos elkövető valószínűleg soha nem került azonosításra. A kegyetlen esetről beszámolt a Daily Mail.

 

 

