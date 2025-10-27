Rasszista indíttatású nemi erőszak rázta meg az országot

A West Midlands rendőrség közlése szerint a hatóságokat szombat este negyed nyolc körül riasztották a Walsall egyik lakóövezetének számító Park Hall környékére, miután járókelők egy láthatóan zaklatott, síró nőt láttak az utcán. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a fiatal nő nemi erőszak és bántalmazás áldozata lett egy közeli ingatlanban. Az áldozat elmondása szerint a támadó egy idegen férfi volt, akit korábban soha nem látott, számolt be a megdöbbentő esetről a news.sky.com.
Rasszista indítékot sejt a rendőrség a nemi erőszak mögött
A hatóságok az ügyet „faji indíttatású támadásként” kezelik, miután az áldozat és az elkövető között a jelek szerint etnikai ellentét húzódhatott meg. A rendőrség már közzé is tett biztonsági kamera-felvételeket a gyanúsítottról, és a lakosság segítségét kéri a férfi azonosításában.
A férfi fehér bőrű, a 30-as éveiben járhat, rövid hajú, és sötét ruházatot viselt a támadás idején.
Ez egy felháborító, gyomorforgató támadás egy fiatal nő ellen, és mindent megteszünk, hogy kézre kerítsük az elkövetőt
– nyilatkozta Ronan Tyrer nyomozófelügyelő.
A hatóságok jelenleg több szálon vizsgálódnak, de egyelőre semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy a támadás kapcsolatban állna más, korábbi bűncselekményekkel.
„Folyamatosan gyűjtjük a bizonyítékokat, felvételeket, és építjük a támadó profilját. Különösen fontos, hogy mindenki, aki látta a férfit, vagy aki az adott időben a környéken járt, jelentkezzen. Lehet, hogy valaki autós kamerával rögzítette, vagy biztonsági kamerán szerepel a férfi mozgása – ez áttörést hozhat a nyomozásban” – tette hozzá a rendőrség szóvivője.
Nem ez az első ilyen eset a térségben
A tragikus eset előzményei nyugtalanítóak. Szeptemberben ugyancsak a West Midlands régióban (Közép-Anglia nyugati részén), az Oldbury nevű településen történt hasonló támadás: egy szikh származású nőt erőszakoltak meg egy füves területen – a rendőrség akkor is rasszista motivációt feltételezett.
Mélyen megdöbbent és elszomorít, hogy újabb faji indíttatású nemi erőszakról kell hallanunk, ezúttal Walsallban. Szolidaritást vállalok az áldozattal, és felszólítom a rendőrséget, hogy mindent tegyen meg az elkövető elfogásáért
– reagált a legújabb támadás hírére Preet Kaur Gill, a brit Munkáspárt (Labour) képviselője.
A helyi hatóságok a közrend védelme érdekében megnövelték a járőri jelenlétet Walsallban, illetve arra kérik a lakosságot, hogy aki a személyleírás alapján felismeri az elkövetőt, vagy bármilyen információval rendelkezik róla, az értesítse a hivatalos szerveket.
