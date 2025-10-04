Veszélyes népi gyógymódok a megfázás kezelésére

Sokan hisznek a népi gyógymódokban, ám a legtöbb esetben ezeknek nincs bizonyított hatásuk a szervezetünkre, a megfázás kezelésére.

A népi gyógymódok nem jók a nátha kezelésére

Fotó: Shutterstock

A népszerű népi megfázásos kezelés veszélyes lehet.

Ljudmila Dzsaparidze, a Soft Medical Center fül-orr-gégésze figyelmeztet a hagyományos népi módszerek, mint például a forró gőzös inhalálás, a mustárpárnák, az alkoholos dörzsölés és a méz, fokhagyma vagy hagyma alkalmazásának veszélyeire. Ezek a praktikák nemcsak hogy nem hatékonyak, hanem bőrégést, allergiás reakciókat vagy mérgezést is okozhatnak, különösen kisgyermekeknél – írja a Lenta.

A népi gyógymódok allergiás reakciókat is kiválthatnak

Ezenkívül az illóolajok használata is kockázatos lehet a szakember szerint. Bár sokan természetes gyógymódként tekintenek rájuk, az illóolajok alkalmazása fokozhatja az allergiás reakciók és a hörgőgörcsök kockázatát, különösen gyermekeknél. Dzsaparidze ugyanakkor eloszlatott egy mítoszt a hörghurut kezelésével kapcsolatban. Szerinte az antibiotikumok nem kötelező részei az akut hörghurut kezelésének, és a legtöbb esetben ezekre a gyógyszerekre nincs szükség.

Mi a teendő megfázás esetén?

A szakértők azt javasolják, hogy megfázás gyanúja esetén ne hagyatkozzunk házi praktikákra. A legjobb, ha orvoshoz fordulunk, aki megfelelő kezelést ír elő. A megelőzés érdekében fontos a megfelelő higiénia, a rendszeres kézmosás és a pihenés.