Netanjahu kihirdette Izrael győzelmét

Netanjahu diadalittasan jelentette be, hogy Izrael történelmi győzelmet ért el a harcok során. A miniszterelnök szerint az ország ereje, egysége és elszántsága hozta el a háborús áttörést – írja a Lenta.

Benjamin Netanjahu szerint Izrael jól halad

Fotó: AFP

Közös erővel kolosszális győzelmeket értünk el – győzelmeket, amelyek meglepték az egész világot. Azt mondom: bárhol is harcoltunk – győztünk

– fogalmazott Netanjahu.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hadjárat még nem ért véget: az ellenség próbál újra erőre kapni, de Izrael felkészült minden forgatókönyvre.

Netanjahu és Trump béketervének árnyékában

A bejelentésre közvetlenül azután került sor, hogy október 10-én tűzszüneti megállapodás lépett életbe Izrael és a Hamász között. A tűzszünetet Donald Trump közvetítése segítette elő, és egy 20 pontos béketervre épül, amely a felek közötti feszültség enyhítését célozza.

A miniszterelnök szerint Izrael felkészült arra, hogy a diplomácia mellett katonailag is megvédje magát: „Békét akarunk, de nem gyengeségből” – zárta beszédét Netanjahu.