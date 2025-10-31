Víz alá került New York, két ember halt meg a történelmi viharban

A New York-ot elérő vihar két ember életét követelte, és súlyos károkat okozott a metropolisz több városrészében. A rendőrség szerint a mentőalakulatok egy 39 éves férfi holttestét találták meg egy brooklyni ház pincéjében — a férfi a kutyáját próbálta kimenteni, amikor elárasztotta a víz a helyiséget. Manhattanben egy 43 éves férfi fulladt meg, miután az apartmanház kazánházát is elöntötte a víz.

New York utcáit elárasztotta az özönvízszerű eső — a víz még a metrólejáratokba is betört Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

New York utcáin rekordmennyiségű eső zúdult le — történelmi csúcsokat döntött a vihar

A meteorológiai adatok szerint a Central Parkban 4,57 centiméter csapadék hullott, megdöntve az 1917-es rekordot. A LaGuardia repülőtéren 5 centiméternyi esőt mértek, ami szintén történelmi csúcsnak számít. A közösségi médiában terjedő videókon autók merültek félig a vízbe, a metrólejáratokból pedig zúdult a víz az utcára.

A New York-i vihar a JFK, a LaGuardia és a Newark repülőterek forgalmában is komoly fennakadásokat okozott, járatokat kellett törölni, több gép órákig vesztegelt a kifutón.

A meteorológiai szolgálat Bronxban, Brooklynban és Queensben is villámárvíz-riasztást adott ki.

