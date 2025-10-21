Börtönbe zárták Nicolas Sarkozy, volt francia elnököt

Tiltott kampányfinanszírozás miatt ítéltek börtönbüntetésre Nicolas Sarkozy, volt francia elnököt. A 70 éves politikus ártatlannak vallja magát, és fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. Nicolas Sarkozy reggel 9:40-kor érkezett meg a párizsi La Santé börtönbe, hatalmas rendőri készültség mellett – írja a BBC.

Nicolas Sarkozy 2007 és 2012 között volt Franciaország elnöke.

Fotó: AFP

Nicolas Sarkozy új élete a rácsok mögött

A volt elnök az intézmény elkülönített részében kapott helyet, ahol más közismert rabokat, például korábbi politikusokat és rendőröket is őriznek. Cellája mindössze kilenc négyzetméteres, benne egy ágy, egy íróasztal, egy kis tévé, zuhanyzó és WC található. Napi egy óra sétát engedélyeznek neki, és külön biztonsági intézkedéseket hoztak a védelmére.

A börtön VIP-részlege 18 azonos cellából áll, mindegyikben van főzőlap, hűtő, telefon és televízió – bár a körülmények egyszerűek, a zaj és az elszigeteltség komoly próbatételt jelent. A La Santé börtön hírhedt falai között korábban olyan nevek is megfordultak, mint Carlos, a Sakál, vagy Alfred Dreyfus. A CNN szerint Sarkozy nem az első államfő, aki a La Santé falai mögé kerül: Manuel Noriega, Panama korábbi diktátora is itt raboskodott, miután az Egyesült Államok kiadta őt Franciaországnak. A 19. században épült intézményt 2019-re teljesen felújították, modern biztonsági rendszerekkel látták el.

Sarkozy közvetlenül bebörtönzése előtt Emmanuel Macron elnöknél járt,

aki fogadta elődjét. A francia igazságügyi miniszter, Gérald Darmanin szintén jelezte, hogy meglátogatja a volt államfőt, hogy ellenőrizze biztonságát. Több mint száz támogató gyűlt össze Sarkozy párizsi villája előtt, hogy kifejezzék szolidaritásukat. A volt elnök X-en (korábbi Twitteren) azt írta:

Nem egy volt elnököt zárnak ma börtönbe, hanem egy ártatlan embert.

Sarkozy szerint az ügy politikai bosszú, amely megalázza Franciaországot.

France's former President Nicolas Sarkozy arrives at Paris jail to start five-year sentence for campaign finance conspiracy https://t.co/eyqNeWXO3G — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 21, 2025

Ügyvédei azt remélik, hogy a fellebbezés során enyhítik vagy hatályon kívül helyezik az ítéletet. Ha azonban a döntés jogerőre emelkedik, Sarkozy neve örökre beíródik a francia történelembe mint az első elnöké, aki valóban börtönbe került.

A francia közvélemény megosztott: egyesek igazságszolgáltatásnak, mások politikai leszámolásnak tartják az esetet. Egy biztos: Nicolas Sarkozy története figyelmeztetés minden hatalomban lévő politikus számára – senki sem áll a törvény felett.