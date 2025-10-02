Botrányos részletek derültek ki Nicole Kidman válásáról

Hivatalosan is vége Nicole Kidman és Keith Urban házasságának. A hollywoodi álompár 19 évig volt együtt, kapcsolatukból két gyermek született, a most 17 éves Sunday Rose és a 14 éves Faith Margaret. Nicole Kidman válásáról napvilágra kerültek a részletek is – írja a Focus.

Nicole Kidman válása: 19 év után vége a házasságának Keith Urbannal

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A sajtóhírek szerint Nicole Kidman kedden nyújtotta be a válási papírokat a Tennessee állambeli Nashville-ben működő bíróságon. Az iratok szerint a megállapodást ő szeptember 6-án, míg Keith Urban augusztus 29-én írta alá.

Kiderültek a részletek Nicole Kidman válásáról

A dokumentumokban szerepel minden, a lányok felügyeletétől kezdve a látszólag apróságnak tűnő részletekig, például a hitelkártyapontok elosztásáig: mindenki megtarthatja a saját nevére szóló pontokat. A bíróságnak csupán jóvá kell hagynia az egyezséget; a felek maguk döntöttek úgy, hogy békésen rendezik a vitákat.

A lányok felügyeletét Nicole Kidman kapja, így a gyerekek évente 306 napot töltenek az édesanyjukkal, és 59 napot Keith Urbannal. Mindkét szülő vállalja a tiszteletteljes bánásmódot és a stabil környezet biztosítását, beleértve azt az egyértelmű kikötést, hogy nem szégyenítik meg egymást sem a gyerekek, sem a nyilvánosság előtt.

A közös tulajdon, például bútorok és műalkotások egyenlően felosztásra kerültek. Az ingatlanok, köztük a Nashville-ben található birtokuk, pedig feltehetően eladásra kerülnek.