Nicole Kidman megmutatta, mit veszített el Keith Urban

Nicole Kidman ismét bebizonyította, hogy igazi ikon a divat világában. A színésznő a Vogue World: Hollywood 2025 divatbemutatón lépett kifutóra, alig néhány héttel azután, hogy beadta a válókeresetet férjével, Keith Urbannal.

Nicole Kidman fekete Chanel ruhában a Vogue kifutóján - Fotó: GONZALO MARROQUIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nicole Kidman Vogue World 2025

A 58 éves sztár fekete Chanel ruhát viselt, amelyet Matthieu Blazy tervezett. Klasszikus hollywoodi megjelenését élénkvörös rúzs és lágyan hullámos, oldalra fésült szőke haj tette teljessé. A Vogue közönsége elragadtatva figyelte, ahogy a színésznő magabiztosan uralta a kifutót.

Kidman megjelenése tisztelgés volt Rita Hayworth előtt, aki az 1946-os klasszikus film, a Gilda főszereplője volt. A színésznő egy fekete-fehér stílusú előadással nyitotta meg fellépését, amelyben előadta a „Put the Blame on Mame” című dalt – háttértáncosokkal és vintage stúdiófényekkel kísérve - számol be a New York Post.

Ez volt Nicole Kidman harmadik nyilvános szereplése a válás óta, és minden eddiginél erősebbnek, sugárzóbbnak tűnt. Október elején Dallasban vett részt az amFAR jótékonysági aukción, ahol átadta Taylor Sheridannek az egyik díjat, majd a párizsi divathéten is feltűnt két lányával, Sunday Rose-zal és Faith Margaret-tel.

Nicole Kidman válása után

A sztár válásáról szeptember végén számoltak be, amikor a színésznő Nashville-ben hivatalosan is beadta a keresetet, „összeegyeztethetetlen különbségekre” hivatkozva. A források szerint Kidman és Urban már a nyár eleje óta külön éltek, az énekes pedig már új lakást is bérelt magának Nashville-ben.

Nicole Kidman és Tom Cruise – a film, ami mindent megváltoztatott

