Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij megfenyegette Brüsszelt: „Nincs más választásunk"

Nílus

Pokol a Níluson: lángoló turistahajóról menekültek több százan

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy luxushajós kirándulás borult tragikus fordulatba Egyiptomban: tűz ütött ki a fedélzeten. A Nílus egyik népszerű útvonalán haladó turistahajóról több mint 200 kétségbeesett utast kellett sürgősen kimenteni, miután a lángok elöntötték a kabinokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NílusturistahajótűzLuxorEgyiptom

A tűz kedden délután csapott fel az Iberotel Crown Empress nevű hajón, amely a Níluson közlekedett Luxor és Edfu között. A hatóságok szerint a dagadó füst és a hatalmas lángok percek alatt ellepték az egész hajótestet, a benne utazó 220 turista pedig pánikszerű menekülésbe kezdett - tájékoztat a DailyMail.

Nílus - View of Nile river from hot air balloon over Luxor at sunrise, Luxor, Egypt, Africa (Photo by Frank Fell / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Kilátás a Nílusra hőlégballonból Luxor, Egyiptom, Afrika
Fotó: FRANK FELL / Robert Harding RF / AFP

A hivatalos vizsgálatok alapján a katasztrófa a konyhában keletkezett, feltehetően elektromos rövidzárlat miatt. A hajó személyzete azonnal aktiválta a vészjelzőt, majd megkezdődött az életmentő evakuálás: a vendégeket a felső fedélzetre irányították, és a hajó egy nem hivatalos kikötési pontnál állt meg Esna közelében.

Tűz a Níluson: „Pokol volt a fedélzeten” 

Sok turistának az egyetlen lehetőség a kisebb csónakokon keresztüli kimenekítés volt, mivel az alsóbb szintek lángtengerbe borultak.
A szemtanúk így nyilatkoztak:

Mindenki pánikolt. Nem tudtuk, hogyan juthatunk ki 

– mondta egy belga utas.

A vendégek személyes holmijukat hátrahagyva menekültek, de szerencsére senki sem sérült meg, és mindannyian partra kerültek.

A helyi ügyészség vizsgálja a történteket, és egyelőre nem zárják ki a műszaki hibán túl más felelősség lehetőségét sem.

Hasonló tartalmakat az Origo.hu felületén olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!