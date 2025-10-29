Pokol a Níluson: lángoló turistahajóról menekültek több százan

A tűz kedden délután csapott fel az Iberotel Crown Empress nevű hajón, amely a Níluson közlekedett Luxor és Edfu között. A hatóságok szerint a dagadó füst és a hatalmas lángok percek alatt ellepték az egész hajótestet, a benne utazó 220 turista pedig pánikszerű menekülésbe kezdett - tájékoztat a DailyMail.
A hivatalos vizsgálatok alapján a katasztrófa a konyhában keletkezett, feltehetően elektromos rövidzárlat miatt. A hajó személyzete azonnal aktiválta a vészjelzőt, majd megkezdődött az életmentő evakuálás: a vendégeket a felső fedélzetre irányították, és a hajó egy nem hivatalos kikötési pontnál állt meg Esna közelében.
Tűz a Níluson: „Pokol volt a fedélzeten”
Sok turistának az egyetlen lehetőség a kisebb csónakokon keresztüli kimenekítés volt, mivel az alsóbb szintek lángtengerbe borultak.
A szemtanúk így nyilatkoztak:
Mindenki pánikolt. Nem tudtuk, hogyan juthatunk ki
– mondta egy belga utas.
A vendégek személyes holmijukat hátrahagyva menekültek, de szerencsére senki sem sérült meg, és mindannyian partra kerültek.
A helyi ügyészség vizsgálja a történteket, és egyelőre nem zárják ki a műszaki hibán túl más felelősség lehetőségét sem.
