Pokol a Níluson: lángoló turistahajóról menekültek több százan

A tűz kedden délután csapott fel az Iberotel Crown Empress nevű hajón, amely a Níluson közlekedett Luxor és Edfu között. A hatóságok szerint a dagadó füst és a hatalmas lángok percek alatt ellepték az egész hajótestet, a benne utazó 220 turista pedig pánikszerű menekülésbe kezdett - tájékoztat a DailyMail.

Kilátás a Nílusra hőlégballonból Luxor, Egyiptom, Afrika

Fotó: FRANK FELL / Robert Harding RF / AFP

A hivatalos vizsgálatok alapján a katasztrófa a konyhában keletkezett, feltehetően elektromos rövidzárlat miatt. A hajó személyzete azonnal aktiválta a vészjelzőt, majd megkezdődött az életmentő evakuálás: a vendégeket a felső fedélzetre irányították, és a hajó egy nem hivatalos kikötési pontnál állt meg Esna közelében.

Tűz a Níluson: „Pokol volt a fedélzeten”

Sok turistának az egyetlen lehetőség a kisebb csónakokon keresztüli kimenekítés volt, mivel az alsóbb szintek lángtengerbe borultak.

A szemtanúk így nyilatkoztak:

Mindenki pánikolt. Nem tudtuk, hogyan juthatunk ki

– mondta egy belga utas.

A vendégek személyes holmijukat hátrahagyva menekültek, de szerencsére senki sem sérült meg, és mindannyian partra kerültek.

A helyi ügyészség vizsgálja a történteket, és egyelőre nem zárják ki a műszaki hibán túl más felelősség lehetőségét sem.

🚨‼️A massive fire broke out on a Nile River cruise ship in Upper Egypt carrying 220 tourists - all of whom were rescued. pic.twitter.com/iOQl8GNl30 — Middle East in English (@Arabiaworld24) October 29, 2025

