Újra beperelte a Nirvanát a férfi, aki meztelenül szerepel a borítón

Spencer Eldent négyhónapos csecsemőként fotózták le a rockzenekar ikonikus albumborítójához. A férfi jelenleg a harmincas éveiben jár, és már kétszer is pert indított a Nirvana ellen. Elden azt állította, hogy a róla készült borítókép gyermekpornográfia, a bíróság azonban másodszor is elutasította – számol be a Sky News.

Kurt Cobain, a Nirvana alapító tagja - Fotó: CHRISTIAN ROSE / Christian Rose

Fellélegezhet a Nirvana

Az együttes legendás Nevermind albumának 1991-es borítóján a csecsemő Spencer Elden meztelenül úszik egy dollárbankjegy felé, amelyet egy horgon lógatnak a vízbe. Fernando Olguin bíró azonban elvetette az ügyet, arra hivatkozva, hogy egyetlen esküdtszék sem tekintené a képet pornográfnak:

inkább egy családi fotóhoz hasonlít, amelyen egy meztelen gyermek fürdik.

A bíró szerint az ügy megközelítőleg sem esik a gyermekpornográfiáról szóló törvény hatálya alá. Elden ügyvédei egyelőre nem reagáltak a megkeresésekre.

A Nirvana jogi képviselője, Bert Deixler közölte:

Örülünk, hogy a bíróság lezárta ezt az alaptalan ügyet, és megszabadította kreatív ügyfeleinket a hamis vádak bélyegétől.

Az alperesek között szerepeltek a Nirvana még élő tagjai, Dave Grohl és Krist Novoselic, az elhunyt énekes Kurt Cobain özvegye, Courtney Love, valamint a fotós Kirk Weddle.

Az Elden által indított per részleteiről korábban az Origo is beszámolt.