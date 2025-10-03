Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló térkép: ezeket a városokat bombáznák le az ukránok

anglikán egyház

Ilyen még nem volt, nő került az anglikán egyház élére

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dame Sarah Mullallyt nevezték ki az anglikán egyház canterburyi érsekévé. Az egykori ápolónő az első női érsek lett az anglikán egyház történetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
anglikán egyházpüspök

A 63 éves érsekjelölt, Dame Sarah Mullally Wokingban született, férjével két gyermekük van. Mullally eddig London anglikán püspöke volt, 1999 és 2004 között pedig a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) országos főápolónőjeként tevékenykedett. Ő az első női érsek azóta, hogy 2014-ben engedélyezték a nők püspökké szentelését az anglikán egyházban – közölte a Sky News. 

Az első női érsek, Dame Sarah Mullally – Fotó: Ben Stansall – Fotó: AFP.
Az első női érsek,  Dame Sarah Mullally  – Fotó: Ben Stansall – Fotó: AFP

Már szolgálatban az új női érsek 

Dame Sarah Mullally érsekjelöltként első hivatalos látogatásán pénteken egy helyi templomba látogatott, ahol élelmiszercsomagok pakolásában segédkezett. 

Ma, amikor válaszolok Krisztus hívására ebben az új szolgálatban, továbbra is gyökereimhez térek vissza. Követni szeretném Krisztust, megismerni őt és ismertté tenni őt a világban. A minket körülvevő látszólagos káoszban, a mély globális bizonytalanság közepette a gyógyulás lehetősége a kedvesség és a szeretet cselekedeteiben rejlik. Alázattal és kegyelemmel támogatjuk azokat, akik segítségre szorulnak  – mondta Dame Sarah a canterburyi székesegyházban.

Az anglikán egyház és a világszerte 77 millió hívőt számláló anglikán unió új első számú vallási vezetőjét az ilyenkor szokásos formális jóváhagyási folyamat végén - amelyben a király és Keir Starmer miniszterelnök is részt vesz - várhatóan januárban nevezik ki hivatalosan. 

A bejelentésre majdnem egy évvel azután került sor, hogy Justin Welby lemondott az anglikán egyház spirituális vezetői posztjáról, miután szexuális visszaélések ügyében nem lépett fel időben és elég szigorúan. 

Két éve arról számolt be az Origo, hogy a canterbury érseket gyorshajtáson érték


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!