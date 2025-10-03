Ilyen még nem volt, nő került az anglikán egyház élére

A 63 éves érsekjelölt, Dame Sarah Mullally Wokingban született, férjével két gyermekük van. Mullally eddig London anglikán püspöke volt, 1999 és 2004 között pedig a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) országos főápolónőjeként tevékenykedett. Ő az első női érsek azóta, hogy 2014-ben engedélyezték a nők püspökké szentelését az anglikán egyházban – közölte a Sky News.

Az első női érsek, Dame Sarah Mullally – Fotó: Ben Stansall – Fotó: AFP

Már szolgálatban az új női érsek

Dame Sarah Mullally érsekjelöltként első hivatalos látogatásán pénteken egy helyi templomba látogatott, ahol élelmiszercsomagok pakolásában segédkezett.

Ma, amikor válaszolok Krisztus hívására ebben az új szolgálatban, továbbra is gyökereimhez térek vissza. Követni szeretném Krisztust, megismerni őt és ismertté tenni őt a világban. A minket körülvevő látszólagos káoszban, a mély globális bizonytalanság közepette a gyógyulás lehetősége a kedvesség és a szeretet cselekedeteiben rejlik. Alázattal és kegyelemmel támogatjuk azokat, akik segítségre szorulnak – mondta Dame Sarah a canterburyi székesegyházban.

Az anglikán egyház és a világszerte 77 millió hívőt számláló anglikán unió új első számú vallási vezetőjét az ilyenkor szokásos formális jóváhagyási folyamat végén - amelyben a király és Keir Starmer miniszterelnök is részt vesz - várhatóan januárban nevezik ki hivatalosan.

His Majesty The King has approved the nomination of the Rt Revd and Rt Hon Dame Sarah Mullally DBE for election as the next Archbishop of Canterbury.



Read the announcement on Anglican Communion News: https://t.co/dVatYA0csT

Read the announcement on the Anglican Communion Office… pic.twitter.com/yI6lwcVWy8 — Anglican Communion News Service (@AnglicanNews) October 3, 2025

A bejelentésre majdnem egy évvel azután került sor, hogy Justin Welby lemondott az anglikán egyház spirituális vezetői posztjáról, miután szexuális visszaélések ügyében nem lépett fel időben és elég szigorúan.

