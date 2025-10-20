Eltűnt személyt kerestek, női holttestet találtak

A 34 éves nő még október 5-én tűnt el Worcesterben. A West Mercia rendőrség közleménye szerint a hivatalos azonosítás még nem történt meg, ám Rebecca Lyes családját már értesítették a tragikus hírről. A női holttest megtalálása után a hatóságok hozzátették, hogy a haláleset körülményeit nem kezelik gyanúsként, vagyis nem merült fel idegenkezűség gyanúja – közölte a The Sun.

A női holttest azonosítása még nem történt meg (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A női holttest megoldás lehet az ügyben

Rebecca Lyes utoljára október 5-én hajnalban, 1:15 óra körül tűnt fel egy térfigyelő kamerán Worcesterben. A rendőrség korábbi közlése szerint a nő vékony testalkatú, 170 centiméter magas, vállig érő sötét hajú, és egy emberi szívet ábrázoló tetoválás található a karja belső oldalán.

Rebecca családja és a rendőrség egyre jobban aggódik a nő biztonságáért. Arra kérünk mindenkit, aki látta őt, hogy azonnal jelentkezzen – mondta még korábban Ben Albutt felügyelő.

Rebecca Lyes eltűnésekor fekete bőröndöt és fehér hátizsákot vitt magával. A rendőrség korábban azt is közölte, hogy Rebecca gyakran látogatja Malvernt, és kapcsolatai vannak Stratford-upon-Avon környékén.

