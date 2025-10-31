Felrobbantotta a világot Trump bejelentése – jönnek a nukleáris tesztek

Az újságírók arról kérdezték Trumpot, valóban újraindulnak-e a föld alatti nukleáris atomkísérletek.

Donald Trump szerint az Egyesült Államok hamarosan nukleáris teszteket hajthat végre – a bejelentés világszerte aggodalmat keltett.

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Az elnök erre csak ennyit válaszolt:

Hamarosan mindenki meg fogja tudni, de néhány tesztet biztosan végzünk.

Korábbi hírek szerint az amerikai hadsereg már vizsgálja a feltételeket egy lehetséges kísérleti robbantáshoz, amely akár hónapokon vagy éveken belül megtörténhet. A konkrét időpont attól függ, milyen típusú robbanófejeket és milyen körülmények között akarnak tesztelni – írja a Lenta.

Mit jelenthet ez a nukleáris fordulat az USA számára?

A szakértők szerint a bejelentés új fejezetet nyithat az amerikai védelmi stratégiában. Az Egyesült Államok 1992 óta hivatalosan nem végzett föld alatti atomkísérletet, de a technológiai fejlesztések folyamatosan zajlanak. A mostani kijelentés ezért sokak szerint az erődemonstráció üzenete is lehet Oroszország és Kína felé.

Más elemzők viszont úgy látják, hogy a cél nem feltétlenül a fegyverkezés, hanem a meglévő fegyverek hatékonyságának ellenőrzése lehet. Mindenesetre a nukleáris kísérletek gondolata ismét a hidegháborús korszak emlékeit idézi fel.

Új fegyverkezési verseny indulhat?

A nemzetközi közösség aggodalommal figyeli a fejleményeket. Amennyiben az USA valóban újraindítja a teszteket, az dominóhatást indíthat el: Oroszország, Kína vagy akár Észak-Korea is reagálhat saját programjaik felgyorsításával. Az ENSZ szerint a fegyverzetellenőrzési egyezmények betartása kulcsfontosságú marad a globális biztonság megőrzése érdekében.