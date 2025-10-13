Most már tényleg mindenért fizetni kell? – reklámnézéssel juthatsz vécépapírhoz

Kínában új szabály változtatja meg a nyilvános vécék használatát. A nyilvános vécék mostantól csak reklámnézés vagy fizetés után adnak papírt a látogatóknak. A hatóságok szerint ezzel a pazarlás és a lopások visszaszorítása a cél.

Új őrület terjed a kínai nyilvános vécékben (illusztráció)

Fotó: Filmbetrachter / Pixabay

Nyilvános vécék használata Kínában

Egy vírusvideón látható, ahogy egy nő QR-kódot szkennel, hogy vécépapírhoz jusson. A rendszer egyszerű: a felhasználónak rövid reklámot kell megnéznie, vagy néhány jüant kell fizetnie, hogy papírt kapjon. A technológia célja, hogy visszaszorítsa a pazarlást és a visszaéléseket a nyilvános vécékben, ahol sokan eddig rendszeresen kihasználták az ingyenes készleteket.

A vécépapír-adagoló rendszer és a pazarlás elleni harc

A vécépapír-lopás évek óta probléma Kínában, különösen forgalmas parkokban és metróállomásokon. A hatóságok szerint a közösségi vécékben a papír közös erőforrásnak számít, így a visszaélések mindenkit érintenek. Az új adagoló rendszer néhány másodperc alatt működésbe lép, és pontosan annyi papírt ad ki, amennyit a szabály megenged.

Reklámnézés mint fizetési mód

A digitális vécépapír-rendszer egyik különlegessége, hogy a felhasználók választhatnak: fizetnek egy kisebb összeget, vagy megnéznek egy rövid reklámot. Ezzel a hatóságok nemcsak a lopásokat szeretnék csökkenteni, hanem az okosmegoldások iránti nyitottságot is növelni. A rendszer egyre több helyen megjelenik, bár a pontos helyszíneket nem mindig hozzák nyilvánosságra – írja a Futurism.com.