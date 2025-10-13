Már a szomszédban is van halálos áldozata a nyugat-nílusi vírusnak

Romániában ismét felerősödött a nyugat-nílusi vírus terjedése: a nyár eleje óta több mint negyven embert fertőzött meg a kórokozó, és egy ember életét vesztette a betegség következtében – derült ki az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) legfrissebb adataiból.

Szúnyogcsípés is okozhatja a nyugat-nílusi vírus fertőzést

Fotó: Unsplash

Halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak

A hatóságok június 2. és október 9. között összesen 43 fertőzést azonosítottak, ebből 37 esetet laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek. A legtöbb beteget Bukarestben és Galac megyében regisztrálták, de szinte az ország minden régiójában előfordultak megbetegedések – többek között Temes, Kolozs, Fehér és Szeben megyében is - számol be a Székelyhon.

Az intézet szerint a legtöbb fertőzött az idősebb korosztályból került ki: leginkább a 70–79 évesek között fordultak elő esetek, de fiatalabbaknál is kimutatták a vírust.

Egyre gyakoribb a vírus jelenléte Európában

A nyugat-nílusi vírus nemcsak Romániában, hanem több közép- és dél-európai országban is megjelent az utóbbi hónapokban. A szakértők szerint a melegebb és csapadékosabb nyarak, valamint a klímaváltozás kedveznek a szúnyogok szaporodásának, így a vírus terjedésének is.

A román közegészségügyi intézet folyamatosan figyeli a fertőzések alakulását, és arra kéri a lakosságot, hogy minden gyanús tünet – például láz, fejfájás, izomfájdalom vagy hányinger – esetén forduljanak orvoshoz.