Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Románia

Már a szomszédban is van halálos áldozata a nyugat-nílusi vírusnak

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Romániában ismét nő a szúnyogok által terjesztett betegségek száma. A nyugat-nílusi vírus már halálos áldozatot is követelt, és a hatóságok szerint a fertőzések száma tovább emelkedhet a következő hetekben. A szakemberek fokozott óvatosságra intik a lakosságot, és a szúnyogok elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák.
Link másolása
Vágólapra másolva!
RomániaNyugat-nílusi vírushalálos áldozat

Romániában ismét felerősödött a nyugat-nílusi vírus terjedése: a nyár eleje óta több mint negyven embert fertőzött meg a kórokozó, és egy ember életét vesztette a betegség következtében – derült ki az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) legfrissebb adataiból.

nyugat-nílusi vírus
Szúnyogcsípés is okozhatja a nyugat-nílusi vírus fertőzést
Fotó: Unsplash

Halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak

A hatóságok június 2. és október 9. között összesen 43 fertőzést azonosítottak, ebből 37 esetet laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek. A legtöbb beteget Bukarestben és Galac megyében regisztrálták, de szinte az ország minden régiójában előfordultak megbetegedések – többek között Temes, Kolozs, Fehér és Szeben megyében is - számol be a Székelyhon.

Az intézet szerint a legtöbb fertőzött az idősebb korosztályból került ki: leginkább a 70–79 évesek között fordultak elő esetek, de fiatalabbaknál is kimutatták a vírust.

Egyre gyakoribb a vírus jelenléte Európában 

A nyugat-nílusi vírus nemcsak Romániában, hanem több közép- és dél-európai országban is megjelent az utóbbi hónapokban. A szakértők szerint a melegebb és csapadékosabb nyarak, valamint a klímaváltozás kedveznek a szúnyogok szaporodásának, így a vírus terjedésének is.

A román közegészségügyi intézet folyamatosan figyeli a fertőzések alakulását, és arra kéri a lakosságot, hogy minden gyanús tünet – például láz, fejfájás, izomfájdalom vagy hányinger – esetén forduljanak orvoshoz.

Érkezik az újabb világjárvány? – veszélyes vírusok terjednek Európában. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!