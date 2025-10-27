Hírlevél

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

Moszkva

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

Moszkva és a környező települések lakói szombat reggel különös, fényesen izzó objektumot láttak átsuhanni az égen. A „tűzgolyót” több helyről is észlelték, és több felvétel is készült róla – írja a Shot.
A videókon egy zöldes fénycsóvát húzó objektum látható, amely lakóházak fölött repül el, és vakító, tűzszerű nyomot hagy maga után. A felvételek előzetes adatok szerint a Rubljovka környékén, a Krilatszkoje negyedben készültek, a képeken a Csazov-ház is felismerhető.

Fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett.
Fotó: Pexels

Rejtélyes objektum

A beszámolók szerint a különös égi jelenséget Ramenkoje, Krasznogorszk, Frjazino és Ljuberc lakói is észlelték, helyi idő szerint reggel fél hét körül.

Nem ez az első hasonló eset: korábban a Cseljabinszk régió felett is megfigyeltek egy lassan mozgó, fényes objektumot, amely hosszú fénynyomot hagyott maga után.

A hatóságok egyelőre nem kommentálták, hogy meteor, katonai eszköz vagy valamilyen más jelenség okozta-e a látványos fénycsíkot

