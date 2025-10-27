Hírlevél

UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

Moszkva és a környező települések lakói szombat reggel különös, fényesen izzó objektumot láttak átsuhanni az égen. A „tűzgolyót” több helyről is észlelték, és több felvétel is készült róla – írja a Shot. A Napcsillagászati Laboratórium vezetője és az Űrkutatási Intézet (IKI) munkatársa, Szergej Bogacsov az ismeretlen objektumról azt közölte, hogy feltehetően egy kis meteorit, vagy űrszemét lehetett, amely zöldes színben világított a magas nikkeltartalom miatt.
Korábban több Telegram-csatornára is felkerültek videók az ismeretlen objektumról, amely élénk tűzsávot hagyott maga után. Állítások szerint a fénylő objektum látható volt Vidnoje, Dubna, Ramenskoje, Zsukovszkij, Ljuberce, Krasznogorszk és Odincovo településekről a Moszkvai területen.

objektum
Ismeretlen objektum hagyott tűzsávot Moszkva felett.
Fotó: Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock

Kiderült, mi lehetett a rejtélyes objektum

„Valószínűleg egy 5–10 centiméteres meteorit lehetett… Az emberek gyakran meglepődnek és nem hiszik el, hogy egy ilyen kis kő is képes ilyen erős fénycsíkot hagyni, de tényleg így van” – mondta Bogacsov.

Példaként említette a meteorrajokat, amelyeket a laikusok gyakran „hullócsillagokként” emlegetnek – ezek a porszemcsék, amelyek mérete gyakran kisebb egy milliméternél, jól láthatóak, amikor belépnek a Föld légkörébe és fényes csíkot hagynak. 

„A meteoritok zöld színét a nikkel adja (ez az egyik fő fém az ilyen testekben). De lehetett űrszemét is. A sebességük alacsony, és nagyon intenzíven szétesnek. Bármi is legyen az eset, a Földig szinte biztosan semmi nem jutott el” – tette hozzá a tudós.

 

