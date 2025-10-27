UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

Korábban több Telegram-csatornára is felkerültek videók az ismeretlen objektumról, amely élénk tűzsávot hagyott maga után. Állítások szerint a fénylő objektum látható volt Vidnoje, Dubna, Ramenskoje, Zsukovszkij, Ljuberce, Krasznogorszk és Odincovo településekről a Moszkvai területen.

Ismeretlen objektum hagyott tűzsávot Moszkva felett.

Fotó: Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock

Kiderült, mi lehetett a rejtélyes objektum

„Valószínűleg egy 5–10 centiméteres meteorit lehetett… Az emberek gyakran meglepődnek és nem hiszik el, hogy egy ilyen kis kő is képes ilyen erős fénycsíkot hagyni, de tényleg így van” – mondta Bogacsov.

Példaként említette a meteorrajokat, amelyeket a laikusok gyakran „hullócsillagokként” emlegetnek – ezek a porszemcsék, amelyek mérete gyakran kisebb egy milliméternél, jól láthatóak, amikor belépnek a Föld légkörébe és fényes csíkot hagynak.

„A meteoritok zöld színét a nikkel adja (ez az egyik fő fém az ilyen testekben). De lehetett űrszemét is. A sebességük alacsony, és nagyon intenzíven szétesnek. Bármi is legyen az eset, a Földig szinte biztosan semmi nem jutott el” – tette hozzá a tudós.