Sokk! A tudósok aggódnak, amiért zöldül az óceán

A globális felmelegedés következtében az óceánok felszíni rétege egyre melegebbé válik, és ezzel megakadályozza a tápanyagdús mély vizek keveredését.

Így zöldül el az egykor kék óceán

Fotó: NASA Earth Observatory

A fitoplankton – ezek az apró, oxigént termelő algák – így éhezni kezdenek, számuk csökken, és vele együtt az óceán zöldes-kék árnyalata is elhalványul, zöldesebbé válik. A műholdfelvételek már most kimutatható színváltozást jeleznek több térségben, ami egyértelműen a tengeri élet gyengülésére utal – írja a Köpönyeg.

Színvesztő óceánok

A következmények súlyosak: a fitoplankton kevesebb szén-dioxidot tud elnyelni, így a légkör tovább melegszik, miközben a tengeri tápláléklánc alapja is veszélybe kerül.

A színt vesztő óceán tehát nem csupán esztétikai kérdés – ez a Föld életének egyik legfontosabb figyelmeztető jele.

Ha számuk csökken, kevesebb szén kerül a mélybe, így a légkörben több marad – ami tovább gyorsítja a felmelegedést. Ez pedig egy önmagát erősítő, ördögi kört indít el. Amúgy a fitoplankton nélkül a Föld légköre szignifikánsan melegebb lenne.

Új rekord a Földközi-tengeren

Az emberiség tehát nemcsak a tengeri élővilágot, hanem saját jövőjét is kockára teszi, ha nem változtat. Minden apró lépés számít: a kibocsátások csökkentése, a műanyagszennyezés megfékezése és a fenntartható halászat támogatása mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a tengerek újra élénken lélegezhessenek. Tavaly például döbbenetes rekordot döntött a Földközi-tenger hőmérséklete. Az addigi legmagasabb napi felszíni mediánhőmérsékletet meghaladó adatot mértek, 28,9 Celsius-fokot. A barcelonai Tengertudományi Intézet (ICM) a Copernicus európai uniós klímafigyelő szolgálat műholdas mérései alapján a hőmérséklet az előző évi rekordot is megdöntötte.