Már a szexuális életünk sincs biztonságban!

Az okos szexjátékszerek egyre népszerűbbek világszerte, de kevesen gondolnak bele, hogy ezek az eszközök ugyanazokat az adatbiztonsági kockázatokat hordozzák, mint bármely más okoseszköz. Egy kiberbiztonsági szakértő szerint a hackerek könnyedén hozzáférhetnek az intim információkhoz, ha a készülékek és a felhasználók nem figyelnek a védelemre. A Bluetooth-kapcsolatok és a gyenge titkosítás miatt adatlopás és zsarolás is célponttá teheti a felhasználókat. Most megmutatjuk, hogyan férnek hozzá a hackerek az adataidhoz, és mit tehet ellene.

Az okos szexjátékszerek komoly biztonsági kockázatot jelentenek – figyelmeztet a kiberbiztonsági szakértő (illusztráció)

Fotó: LoveSense Toys / Unsplash / https://unsplash.com/photos/AF6WS2FzuiA

Miért jelentenek adatvédelmi kockázatot az okos szexjátékszerek?

A kiberbiztonsági szakértők szerint a legtöbb okos szexjáték gyenge védelmet kap, különösen a Bluetooth-kapcsolat miatt. A támadók könnyen lehallgathatják a kommunikációt, megszerezhetik a használati mintákat és a személyes adatokat. Egyes esetekben a hackerek akár át is vehetik az irányítást az eszközök felett. Az okoseszközök adatbiztonsága így nemcsak elméleti kérdés – valós veszélyforrássá vált.

Hogyan férnek hozzá a hackerek az adataidhoz?

Emily Conway, a Dragon Toys vezérigazgatója szerint a szextech ipar eddig nem kezelte komolyan a biztonsági kockázatokat. A rosszul titkosított adatátvitel és a hiányos frissítések miatt ezek a termékek a hackerek számára „aranybányát” jelentenek. A stigma miatt sok áldozat nem mer beszélni a támadásokról, így a bűnözők szinte kockázat nélkül tevékenykedhetnek.

A szexjátékok, elektronikus szexuális segédeszközök adatbiztonsága is komoly kockázati tényező – sok csaló vadászik intim titkokra (illusztráció)

Fotó: Anna Shvets/Pexels

Sok okos szexjáték Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül kommunikál, de nem minden gyártó alkalmaz erős titkosítást.

Ha az adatkapcsolat nincs megfelelően védve, a hackerek lehallgathatják az adatforgalmat, és így megszerezhetik a használati mintákat, beállításokat vagy akár személyes adatokat.

Kiberbiztonsági szakértő tanácsai az adatlopás megelőzésére

Conway tanácsa szerint a felhasználók kizárólag megbízható gyártóktól vásároljanak, és rendszeresen frissítsék az eszközök szoftverét. Az okos szexjátékszereket csak biztonságos, privát Wi-Fi hálózaton ajánlott használni. A kiberbiztonsági szakértők hangsúlyozzák: a tudatosság a legjobb védelem az adatlopás és a zsarolás ellen.

Az eredeti cikk a Tyla.com oldalán jelent meg