Ez az idei Oktoberfest legdrágább fogása, mindenkinek leesett az álla

Az Oktoberfest legismertebb sátrai közül a Bräurosl kínálja a legdrágább ételt: a négy fő részére készült Tomahawk steaket. Négyféle szósz és két köret jár hozzá, a tetején pedig bőséges szarvasgombával tálalják. A fogást frissen készítik, így akár egy órát is kell várni rá, de amikor megérkezik, minden tekintetet magára vonz.

Egy vegán újságíró kóstolta meg az Oktoberfest 229 eurós Tomahawk steakjét a Bräurosl sátorban.Fotó:Illusztráció/Unsplash

Megéri az Oktoberfest legdrágább fogása egy vegánnak is?

A FOCUS online riportere, Sonja Zügner, aki hosszú ideje nem fogyasztott húst, így nyilatkozott:

A szarvasgomba íze lenyűgöző, ennyire intenzívet még nem tapasztaltam. A hús pedig omlós és puha, sokkal jobb, mint amire számítottam.

A végső ítélet: pozitív.

Négy embernek mennyiségben bőven elég. Jóllaktam és elégedett vagyok. Bár régóta nem ettem húst, ez a steak igazán különleges élmény volt számomra.

Nem csak az ételekre és a sörökre lehet csorgatni a nyálunkat az Oktoberfesten.