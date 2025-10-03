Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
steak

Ez az idei Oktoberfest legdrágább fogása, mindenkinek leesett az álla

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Oktoberfest idén sem olcsó: egy liter sör ára 14,50–15,80 euró (kb. 5700–6200 Ft), egy sült csirke pedig 24,50 euróba (kb. 9700 Ft) kerül. A Bräurosl sátor legdrágább fogása a 229 eurós (kb. 90500 Ft) tomahawk steak, amit egy vegán újságíró kóstolt meg. Az ítélete mindenkit meglepett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
steaklegdrágábbételOktoberfest

Az Oktoberfest legismertebb sátrai közül a Bräurosl kínálja a legdrágább ételt: a négy fő részére készült Tomahawk steaket. Négyféle szósz és két köret jár hozzá, a tetején pedig bőséges szarvasgombával tálalják. A fogást frissen készítik, így akár egy órát is kell várni rá, de amikor megérkezik, minden tekintetet magára vonz.

Egy vegán újságíró kóstolta meg az Oktoberfest 229 eurós Tomahawk steakjét a Bräurosl sátorban.
Egy vegán újságíró kóstolta meg az Oktoberfest 229 eurós Tomahawk steakjét a Bräurosl sátorban.Fotó:Illusztráció/Unsplash

Megéri az Oktoberfest legdrágább fogása egy vegánnak is?

A FOCUS online riportere, Sonja Zügner, aki hosszú ideje nem fogyasztott húst, így nyilatkozott:

A szarvasgomba íze lenyűgöző, ennyire intenzívet még nem tapasztaltam. A hús pedig omlós és puha, sokkal jobb, mint amire számítottam.

A végső ítélet: pozitív. 

Négy embernek mennyiségben bőven elég. Jóllaktam és elégedett vagyok. Bár régóta nem ettem húst, ez a steak igazán különleges élmény volt számomra.

Nem csak az ételekre és a sörökre lehet csorgatni a nyálunkat az Oktoberfesten.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!